السيسي يلتقي في شرم الشيخ الاثنين رئيس وزراء إسرائيل في أول زيارة منذ 10 سنوات

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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوسط العاهل الأردني عبدالله الثاني (يسار) والرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة في صورة نشرتها الرئاسة المصرية في 2 أيلول/سبتمبر 2021

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القاهرة (أ ف ب)

يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين في مدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت، في زيارة هي الأولى على هذا المستوى منذ عشر سنوات، في محاولة لاحياء مباحثات السلام، حسب ما قالت الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي على صفحته الرسمية على فيسبوك إن "اللقاء المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ من المنتظر أن يتناول التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود اعادة احياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

مصر، البلد العربي الذي يتجاوز عدد سكانه مئة مليون نسمة، هو أول بلد عربي أبرم اتفاق سلام مع اسرائيل.

وتأتي زيارة بينيت بعد عشرة أيام من استقبال السيسي الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني لبحث تطور الأوضاع في القدس.

أدت القاهرة دورا حيويا في أيار/مايو عندما نجحت في التوسط لوقف إطلاق النار العنيف الذي استمر لمدة 11 يوما بين اسرائيل وحماس ونتجت عنه أضرارا بالغة بقطاع غزة المحاصر.

وترتبط مصر منذ عام 1979 باتفاق سلام مع إسرائيل وغالبا ما تقوم بوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وعلى الرغم من دعم القاهرة للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس إلا أنها تعمل دائما على التقريب بين الفصائل الفلسطينية باستضافتها جولات حوار بين حركتي حماس وفتح.

ويرجع الاجتماع الأخير بين رئيس مصري ورئيس وزراء إسرائيلي إلى عام 2011، عندما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك في مدينة شرم الشيخ، قبل شهر تقريبا من الاطاحة به.

© 2021 AFP