بطولة انكلترا: إيليوت ممتن جدا لكل الحب والدعم الذي تلقاه بعد اصابته المروعة

اولي سكارف ا ف ب

لاعب وسط ليفربول هارفي ايليوت لدى تعرضه لاصابة مروعة في كاحله الذي يبدو ملتويا في الصورة. 12 ايلول/سبتمبر 2021

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لندن (أ ف ب)

أعرب لاعب خط وسط ليفربول الشاب هارفي إليوت (18 عاما) عن شعوره بالامتنان لكل "الحب والدعم" الذي تلقاه بعد تعرضه لإصابة مروعة في كاحله، خلال فوز فريقه على ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

وتعرّض إليوت للإصابة بعد كرة مشتركة مع مدافع ليدز الهولندي باسكال سترويك الذي طرد بعد اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

تلقى اللاعب علاجاً مطوّلاً على أرضية الملعب قبل أن ينقل على حمّالة، ما ترك اللاعبين من كلا الفريقين في حالة ذهول.

وبعد خضوعه لفحوصات أولية في احد مستشفيات ليدز، غادره في وقت لاحق. وفي الوقت الذي لم تعرف حتى الان مدى خطورة اصابته، فإنه سيخضع لعملية جراحية.

وكتب إليوت على إنستغرام الاثنين "بالطبع أشعر بالصدمة الشديدة لما حدث بالأمس في ليدز ، لكني ممتن جدا للحب والدعم الذي أظهره لي عالم كرة القدم بأكمله بعد الإصابة".

وأضاف "شكرا جزيلا لجميع الذين بعثوا برسائل الي والى عائلتي، هذا الامر يعني الكثير بالنسبة الي".

وكان إليوت أحد المفاجآت ضمن صفوف ليفربول منذ مطلع الموسم الحالي، حيث لعب أساسيا على حساب لاعبين أكثر منه خبرة في خط وسط الفريق الأحمر، بعد أن امضى الموسم الماضي معارا إلى بلاكبيرن من أندية المستوى الثاني.

خاض باكورة مبارياته في الدوري الإنكليزي الممتاز الشهر الماضي خلال فوز فريقه ضد بيرنلي، وقدم أداء لافتاً في مواجهة ليدز قبل تعرّضه للاصابة في الدقيقة 59.

© 2021 AFP