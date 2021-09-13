دوري أبطال أوروبا: لوكاكو ماكينة تهديف تشلسي

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لندن (أ ف ب)

حقّق المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو حلمه بارتداء الرقم 9 في صفوف نادي تشلسي الانكليزي، أما هدفه المقبل فهو مساعدة فريقه اللندني بالاحتفاظ بلقبه بطلا لدوري ابطال اوروبا عندما يستقبل زينيت سان بطرسبورغ الروسي في مستهل مشواره في البطولة القارية الثلاثاء.

وسجّل لوكاكو العائد إلى صفوف تشلسي بعد غياب 7 اعوام قضاها متنقلا على سبيل الاعارة أولا مع وست بروميتش البيون ثم رسميا مع إيفرتون ومانشستر يونايتد وأخيرا مع إنتر الايطالي، باكورة أهدافه على ملعب "ستامفورد بريدج" وساهمت ثنائيته في منح فريقه فوز مريح على استون فيلا بثلاثية نظيفة. وبعد أن سجّل أيضاً في مرمى أرسنال على ملعب الامارات في اول مباراة له بعد عودته رفع لوكاكو رصيده من الاهداف الى 3 في 4 مباريات منذ مطلع الموسم الحالي.

وجاء هدف لوكاو الذي لعب حفنة من المباريات في صفوف تشلسي في بداية مسيرته بين عامي 2011 و2014 في الظهور الـ15 له على ملعب ستامفورد بريدج، والأوّل منذ انتقاله من إنتر في صفقة بلغت 135 مليون دولار.

ولطالما كان لوكاكو من انصار تشلسي في صغره وكان العاجي ديدييه دروغبا والهولندي جيمي فلويد هاسلبانك مثالين له عندما دافعا عن ألوان النادي اللندني، وبالتالي كان يشعر بالحسرة لعدم تسجيله أي هدف في ملعب فريقه الحالي في أوّل فترة له معه.

-ماكينة أهداف-

وقال لوكاكو أفضل هدّاف مع منتخب بلاده أيضاً (67 هدفاً في 100 مباراة دولية) بعد افتتاحه رصيده على ملعب أحلامه "لطالما كان ذلك حلماً لي منذ ان كنت في الحادية عشرة من عمري. لقد بذلت جهوداً شاقة للوصول إلى هذه اللحظة".

عندما غادر لوكاكو تشلسي متوجها إلى ايفرتون لكي يلعب أساسيا، كان لاعبا يافعا يريد اثبات ذاته. اما الان، فهو يعود الى تشلسي كأحد افضل المهاجمين في العالم واكثر نضوجا داخل الملعب وخارجه.

وبعد ان تعرض لانتقادات كثيرة بسبب زيادة وزنه وسلوكه المريب لا سيما لدى دفاعه عن ألوان مانشستر يونايتد، فقد قرّر تلميع صورته من خلال الانتقال إلى الدوري الإيطالي حيث تعاقد معه إنتر بطلب من المدرب المحنك أنتونيو كونتي الذي حاول الحصول على خدماته عندما كان مدرباً لتشلسي قبل أن يخطفه يونايتد في اللحظة الاخيرة.

سجّل لوكاكو 64 هدفاً في 95 مباراة خاضها على مدار موسمين مع إنتر وساهم بشكل كبير في احراز فريقه لقب بطل الدوري المحلي للمرة الاولى بعد غياب دام 11 عاما.

ويشرح لوكاكو مغامرته الايطالية بالقول "في الدوري الايطالي كنت ألعب في بطولة تسنح لك خلال المباراة فرصة أو إثنتين وبالتالي كان يتعين علي استغلال أي منها. أنا راض عن الوضعية التي أجد نفسي فيها حاليا وأريد المضي قدما".

ويعوّل مدرب تشلسي الألماني توماس توخيل على أهداف لوكاكو للاحتفاظ باللقب القاري الذي احرزه الموسم الماضي بعد انتقاله الى صفوف الفريق في منتصف الموسم اثر اقالته من تدريب باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك على الرغم من عدم نجاعة مهاجمه الألماني تيمو فيرنر، في حين لم يثق كثيرا بمهاجمه الاخر تامي أبراههام الذي تخلى عنه لصالح روما، والأمر ينطبق على المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو المنتقل بدوره الى ميلان.

وحاول تشلسي التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند النروجي إرلينغ هالاند لكن الفريق الألماني رفض التخلّي عنه إلا مقابل مبلغ خيالي ولم يتوصل الناديان بالتالي إلى اتفاق لاتمام الصفقة.

بيد أن تشلسي لم يجد أي صعوبة في الحصول على خدمات لوكاكو من إنتر لا سيما في ظل رغبة الاخير في العودة الى لندن.

ويدرك لوكاكو المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه من ناحية تسجيل الاهداف ويختم بقوله "حققنا بداية جيدة لكن يتعين علينا مواصلة العمل. ندرك جيدا بأن العام الحالي سيكون تنافسيا جدا. ثمة فرق كثيرة ستنافس على اللقب".

© 2021 AFP