دوري الأبطال: توخل يريد من لاعبي تشلسي الدفاع عن اللقب بنفس رغبة الفوز به

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لندن (أ ف ب)

ناشد المدرب الألماني لتشلسي الإنكليزي توماس توخل لاعبيه بأن يدافعوا عن لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنفس الرغبة التي قادت النادي اللندني الى الفوز به الموسم الماضي على حساب خصمه المحلي مانشستر سيتي.

ويبدأ تشلسي حملة الدفاع عن اللقب القاري الثلاثاء حين يستضيف زينيت سان بطرسبورغ الروسي، مع الأمل بأن يقدم لاعبو توخل نفس المستوى الذي ظهروا به في مستهل الدوري الممتاز حيث فازوا في ثلاث وتعادل في واحدة من مبارياتهم الأربع الأولى.

وأحدث المدرب الألماني نقلة نوعية في الفريق منذ قدومه اليه في كانون الثاني/يناير الماضي حين كان تشلسي يعاني في منتصف ترتيب الدوري الممتاز، قبل أن يرتقي به تدريجياً حتى أنهى الموسم رابعاً، والأهم أنه قاده الى إحراز لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخ النادي.

وعشية بدء حملة الدفاع عن اللقب القاري، تحدث توخل عن الفارق بين وصوله الى نهائي المسابقة قبلها بموسم مع باريس سان جرمان الفرنسي والفوز باللقب في الموسم التالي مع تشلسي.

وقال مدرب بوروسيا دورتموند السابق "وصلت الى النهائي مع فريقي في الموسم الذي سبقه، وراودني الشعور بأن ما تحقق كان إنجازاً كبيراً، لكن عدم الذهاب خطوة إضافية الى الأمام (الفوز باللقب) يشكل فارقاً هائلاً عندما تدرك ما يعنيه الأمر أن تنجح في تحقيقه (اللقب)".

وشدد "الأمر الأهم هو ألا تتطلع الى الخلف بل أن تبقي على تعطشك لأن الشعور (بالفوز) يخلق تعطشاً لتحقيق المزيد والمزيد. إنه إدمان. الفوز هو فحوى هذه اللعبة لأن الفوز يغير مشاعرك، يغير أجواء العمل في المبنى (حيث النادي) ويمنحك ثقة تلقائية".

ويحتل تشلسي حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز بعشر نقاط، ويبدو مرشحاً بقوة للتأهل عن المجموعة الثامنة في دوري الأبطال والتي تضم مالمو السويدي ويوفنتوس الإيطالي الى جانب زينيت سان بطرسبورغ.

لكن المدرب الألماني حذر لاعبيه من التراخي، مشدداً على ضرورة نسيان نشوة الفوز على مانشستر سيتي 1-صفر في نهائي الموسم الماضي الذي أقيم في بورتو، مضيفاً "من الضروري جداً أن ننساه (نهائي الموسم الماضي)، أن نبدأ من نقطة الصفر، أن نظهر هذه الذهنية مجدداً. هذا ما أطلبه من نفسي ومن جميع الموجودين حولي، ألا نتغير من ناحية حجم التعطش".

وسيفتقد توخل في لقاء الثلاثاء الفرنسي نغولا كانتي والأميركي كريستيان بوليسيك بسبب الإصابة، لكن بن تشيلويل قد يحظى بفرصة المشاركة الأولى له منذ أيار/مايو.

وكان تشيلويل ضمن تشكيلة إنكلترا في كأس أوروبا التي أقيمت هذا الصيف والتي وصل فيها "الأسود الثلاثة" الى النهائي، لكنه لم يشارك مع الفريق بعدما اضطر الى عزل نفسه لعشرة أيام بسبب مخالطة مصاب بفيروس كورونا.

وأشار توخل الى أن الظهير الأيسر عاد الى تمارين الفريق "متعباً ذهنياً" لكنه "في السباق الآن" لمنافسة الإسباني ماركوس ألونسو على مكان في التشكيلة الأساسية للفريق اللندني.

© 2021 AFP