الاعصار نيكولاس يضرب ولاية تكساس في الولايات المتحدة

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هيوستن (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

ضرب الإعصار نيكولاس اليابسة في تكساس (جنوب الولايات المتحدة) في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، على ما ذكر المركز الوطني للأعاصير محذرا من هطول أمطار غزيرة وخطر حدوث فيضانات مفاجئة.

وصل الإعصار إلى سواحل تكساس قرابة الساعة 05,30 بتوقيت غرينتش، مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، بحسب آخر نشرة صادرة عن المركز.

وكان المركز قد حذر في نشرة سابقة أصدرها عند الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش من أن نيكولاس يتّجه إلى هيوستن، أبرز مدن تكساس، وهو "يجلب أمطاراً غزيرة ورياحاً عاتية وعواصف إلى سواحل تكساس الوسطى والشمالية".

اشتدّت العاصفة الاستوائية نيكولاس في خليج المكسيك لتصير إعصاراً مع اقترابها من السواحل الأميركية.

واشار المركز الوطني للأعاصير إلى أن عين الاعصار كانت عند الساعة 05,30 بتوقيت غرينتش فوق الجزء الشرقي من شبه جزيرة ماتاغوردا، جنوب غرب هيوستن.

كذلك أصدر المركز تحذيرا لسكان غالبية المناطق الساحلية، جاء فيه "هناك خطر حصول فيضانات تهدد الحياة" طالباً "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات".

- "التحلي باليقظة" -

وكان حاكم تكساس غريغ أبوت حضّ سكان الولاية على التقيد بتحذيرات السلطات المحلية و"التحلي باليقظة".

وكان الإعصار هارفي ألحق أضرارا جسيمة في 2017 بمدينة هيوستن التي اعلنت فيها حالة التأهب.

ونصبت السلطات السواتر وقامت بحشد خدمات الطوارئ وطلبت من الأهالي اتخاذ كافة الاحتياطات.

قال رئيس بلدية هيوستن سيلفستر ترنر "نتوقع هطول أمطار غزيرة الليلة تستمر حتى الغد (الثلاثاء). أشجعكم بشدة على عدم سلوك الطرقات".

قبل وصول الإعصار، تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية في المطارات حول هيوستن.

أعلن متحدث باسم الوكالة المسؤولة عن عبور قناة هيوستن إغلاق ميناء هيوستن.

وقال مسؤولون إن المدارس أغلقت أيضا بعد ظهر الاثنين حتى الثلاثاء.

هرع السكان إلى محطات الوقود ومحلات بيع المواد الغذائية للتزود بالوقود وتخزين زجاجات المياه وحاجياتهم المنزلية والغذائية.

وغالباً ما تجتاح الولاية أعاصير، لكنّ العلماء يحذرون من أنّ التغيّر المناخي يزيد من قوة العواصف ما يمثل تهديداً على التجمّعات السكّانية الساحلية.

وتزداد مخاطر تعرّض المناطق الساحلية لفيضانات بسبب ارتفاع مستوى البحر.

© 2021 AFP