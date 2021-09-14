البابا يلتقي غجر الروما السلوفاكيين في إحدى أفقر مناطق أوروبا

فلاديمير سيمتشيك ا ف ب/ارشيف

امرأة تمر بمحاذاة جدار كتب عليه "أهلا بالبابا" في حي لونيك 9 في مدينة كوشيتسه السلوفاكية في 30 آب/اغسطس 2021

إعلان اقرأ المزيد

كوشيتسه (سلوفاكيا) (أ ف ب)

يلتقي البابا فرنسيس الثلاثاء أعضاء من أقلية غجر الروما التي تضم 400 ألف نسمة في سلوفاكيا خلال زيارة حي لونيك 9 الفقير في كوشيتسه في شرق البلاد.

يقيم في هذا الحي المتداعي نحو 4500 شخص في مكان يتسع لنصف هذا العدد فيما التيار الكهربائي والتدفئة والغاز والمياه الجارية لا تصل إلى الكثير من الأبنية بسبب عدم تسديد الفواتير.

وقال بيتر بيسينيي أحد مسؤولي الرعية الساليزينية الكاثوليكية في لونيك 9 والمسؤول عن رعية غجر الروما في أبرشية كوشيتسه "زيارة الحبر الأعظم لمكان لا يريد أحد التوجه إليه، أمر رائع".

وأوضح في تصريح لوكالة فرانس برس "من الصعب إيجاد مدرسين في لونيك 9 أو كهنة مستعدين للعمل فيه فيما البابا يأتي إلى هذه المنطقة الصعبة".

في الأسابيع التي سبقت زيارة البابا، نظفت سلطات المدينة الحي وأجرت تصليحات على الطريق المؤدية إليه.

ويقول رودولف موسوروف (66 عاما) احد سكان لونيك 9 إن زيارة البابا تشكل "معجزة. سيحمل لنا بركة الرب".

ويعيش نحو 20 % من غجر الروما في سلوفاكيا في فقر مدقع في أكثر من 600 حي متداع خصوصا في جنوب البلاد البالغ عدد سكانها 5,4 ملايين نسمة، وشرقها. وتسجل سلوفاكيا الشرقية أحد أدنى إجمالي ناتج محلي للفرد في الاتحاد الأوروبي.

ويقيم نحو مليون سلوفاكي في الخارج بحثا عن عمل بأجر أعلى، على ما تفيد التقيات المحلية.

- "أحكام مسبقة وأفكار نمطية" -

يشكل غجر الروما أكبر أقلية اتنية في القارة الأوروبية مع تركز كبير في أوروبا الوسطى والشرقية.

مجموعة من الأبنية في حي لونيك 9 الفقير في كوشيتسه السلوفاكية التي يزورها البابا في 14 أيلول/سبتمبر 2021 للقاء غجر الروما فلادمير سيميتشي ا ف ب/ارشيف

ويفيد مؤرخون أن نصف مليون من غجر الروما قضوا على يد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية أي حوالى ربع عددهم الإجمالي.

وستكون جوقة من اطفال غجر الروما مؤلفة من 35 عضوا في استقبال البابا الذي سيتفوه ببعض الكلمات بلغة الروما.

وقالت إيفيتا جوشونوفا مسؤولة مكتب المندوب الحكومي لغجر الروما "في العام 2016 اظهرت دراسة للاتحاد الأوروبي حول الأقليات والتمييز أن 54 % من غجر الروما في سلوفاكيا وقعوا ضحية التمييز بسبب انتمائهم الاتني".

وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس أن هذا التمييز "متواصل ويبقى مقبولا بشكل واسع".

وشددت دوشونوفا على أن العنصرية تجاه غجر الروما "ليست ناجمة عن طريقة عيشهم بل تستند إلى نماذج تمييز عنصرية وأحكام مسبقة وأفكار نمطية وهي الأسباب الفعلية للكراهية".

ويلتقي البابا فرنسيس مجموعة من الشباب في ملعب كوشيتسه بعد ظهر الثلاثاء فيما يستهل يومه بقداس بالطقس البيزنطي في بريشوف ثاني مدن البلاد.

وهذه أول زيارة خارجية للبابا البالغ 84 عاما منذ خضوعه لعملية في القولون مطلع تموز/يوليو.

ويتوجه البابا جوا إلى شرق البلاد صباح الثلاثاء قبل أن يعود بعد 12 ساعة إلى براتيسلافا في ختام يوم تتخلله محطات عدة.

© 2021 AFP