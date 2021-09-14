السيسي يستقبل رئيس البرلمان الليبي وخليفة حفتر

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القاهرة (أ ف ب)

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، الرجل النافذ في شرق ليبيا، حسب ما أفادت الرئاسة المصرية.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل كلاً من السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

ولم يكشف المتحدث عن تفاصيل الزيارة.

وأفاد حساب السفارة الأميركية في ليبيا على موقع تويتر أن حفتر زار القاهرة الشهر الماضي والتقى السيسي ومبعوث الولايات المتحدة في لبيبا، في اطار التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة بنهاية العام الجاري.

تعد مصر منذ سنوات أحد أبرز الداعمين للمشير حفتر، في ظل حالة من الفوضى عاشتها ليبيا بعد سقوط معمر القذافي في عام 2011.

وعقب اختيار سلطة سياسية جديدة في ليبيا في شباط/فبراير الماضي، سارعت القاهرة لاستضافة عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة بعد أن أعلنت نيتها التعاون مع السلطات الجديدة في طرابلس.

وينتظر من السلطة السياسية الجديدة المتمثلة بالحكومة التي يرأسها الدبيبة والمجلس الرئاسي الذي يرأسه محمد المنفي اللذان عينهما الأفرقاء الليبيون برعاية أممية بجنيف في الخامس من شباط/فبراير الماضي إنهاء الانقسام السياسي والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول موعد الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر.

© 2021 AFP