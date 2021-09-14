بيليه "مستعد" لمغادرة العناية المركزة بحسب ابنته

بينيديكت فون لوبيل WEF/ا ف ب/ارشيف

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ساو باولو (أ ف ب)

أعلنت كيلي ناسيمنتو نجلة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه (80 عاماً) الإثنين أن والدها "مستعد" لمغادرة وحدة العناية المركزة في مستشفى ساو باولو حيث يعالج بعد إزالة ورم في القولون.

وقالت كيلي على حسابها في إنستغرام مرفقة بصورة لوالدها مبتسما "إنه يتعافى بشكل جيد من العملية. لا يعاني من الألم"، مضيفة مازحة "إنه في حالة مزاجية جيدة (فقط منزعج قليلاً لأنه لا يستطيع سوى تناول الجيلي لكنه سيثابر!)".

وتابعت أنه "مستعد للخروج من العناية المركزة والعودة إلى المنزل قريبًا".

وأوضحت كيلي أن بطل العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970) سينتقل إلى غرفة للعلاج المستمر "في غضون يوم أو يومين وبعد ذلك سيعود إلى المنزل".

وتُظهر الصورة التي تم التقاطها من مكالمة فيديو مع ابنته، لاعب كرة القدم البرازيلي الأسطوري السابق وهو يبتسم ومبتهجًا بشكل واضح.

وختمت قائلة: "إنه قوي وعنيد وبدعم ورعاية فريق أينشتاين اللامع (في المستشفى) وكل الحب والطاقة والنور الذي يرسله العالم كله، سيتغلب على هذه المحنة!".

وكان بيليه نشر الجمعة رسالة مطمئنة على حسابه على إنستغرام قال فيها "أصدقائي، مع مرور كل يوم أشعر بتحسّن قليل. أتطلع إلى اللعب مجددا، لكني ما زلت أتعافى لبضعة أيام أخرى"، مضيفا "أثناء تواجدي هنا، استغل الفرصة للحديث كثيراً مع عائلتي وللراحة. شكرا مرة أخرى على كل رسائل التعاطف. سنكون سوياً مجدداً".

وأوضح آخر تقرير طبي، صدر في نفس اليوم عن مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، أن "المريض إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو يتعافى بشكل مرضٍ، وهو واعٍ، ويتحدث بشكل طبيعي ويحافظ على إشاراته الحيوية الطبيعية".

وتم اكتشاف الورم خلال الفحوص الروتينية للقلب والأوعية الدموية والفحوص المخبرية التي أجراها بيليه، فخضع فورا لعملية جراحية لازالته السبت الماضي.

وتدهورت صحة بيليه، واسمه الحقيقي إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو، في السنوات الأخيرة، وأدخل مرات عدة إلى المستشفى، كان آخرها في نيسان/أبريل 2019 في باريس، بسبب التهاب حاد في المسالك البولية.

لدى عودته إلى البرازيل، تمت إزالة حصوات من الكلى.

وعانى بيليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 من التهاب حاد في المسالك البولية، اضطره لدخول غرفة العناية المركزة وخضع لغسيل الكلى، وسط قلق كبير حول العالم من احتمال وفاة اللاعب الذي يعد من الأبرز على مر التاريخ.

ولدى بيليه كلية واحدة فقط منذ كان لاعباً. وتسبب كسر إحدى الضلوع أثناء احدى المباريات بضرر في كليته اليمنى والتي تمت إزالتها في النهاية.

في العام 2016، كان من المقرر أن يضيء بيليه شعلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو، لكنه اضطر للغياب عن الحفل لظروف صحية أيضا.

كما أنه يعاني من مشاكل في الفخذ. في شباط/فبراير 2020، طمأن بيليه معجبيه بشأن صحته العقلية، بعد تصريحات نجله إدينيو قال فيها إنه "منعزل" ويعاني "نوعًا معينًا من الاكتئاب".

وسجل بيليه، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، 77 هدفا في 92 مباراة بقميص "سيليساو" قبل اعتزاله في 1977. وهو اختير في 1999 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، كأحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور.

© 2021 AFP