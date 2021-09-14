دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ يسقط برشلونة بثلاثية في عقر داره

لويس جيني ا ف ب/ا ف ب

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برشلونة (أ ف ب)

عاد بايرن ميونيخ الالماني بفوز كبير من معقل برشلونة في "كامب نو" بعدما تغلب عليه 3-صفر في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

ارتدت المباراة طابعًا ثأريًا بالنسبة لبرشلونة بعد خسارته بنتيجة قياسية امام بايرن ميونيخ 2-8 في الدور ربع النهائي للمسابقة ذاتها في 14 آب/أغسطس 2020 على ملعب النور في البرتغال (ألغي آنذاك نظام الذهاب والإياب بسبب جائحة كوفيد-19).

ولم يفزّ برشلونة على العملاق البافاري سوى مرتين فقط في 11 مواجهة جمعتهما في مسابقة أوروبية، مقابل 7 إنتصارات لبايرن وتعادلين.

وخاض النادي الكاتالوني المسابقة القارية الام للمرة الاولى منذ 17 عامًا من دون نجمه التاريخي الارجنتيني ليونيل ميسي المنتقل بصفقة مثيرة للجدل الى باريس سان جرمان الفرنسي هذا الصيف.

وفيما يحتل برشلونة المركز السابع في الدوري الإسباني بعد 3 جولات بفوزين وتعادل، يحتل بايرن المركز الثاني في الدوري الالماني بـ 3 إنتصارات وتعادل خلف فولفسبورغ متصدر الترتيب.

لكنّ مجريات المباراة جاءت عكس رغبة أصحاب الارض، إذ دانت السيطرة والاستحواذ بشكل كبير الى الفريق البافاري الذي نال الفرص الاخطر منذ اللحظات الاولى، وأخطرها في الدقيقة 19 عندما حوّل الفرنسي بنجامين بافار كرة عرضية الى داخل المنطقة وصلت الى الدولي لوروا سانيه فسدّد الاخير بقدمه اليسرى ارتدت من لاعب برشلونة سيرغي روبرتو واتجهت سريعاً نحو المرمى لكن الحارس الالماني اندريه تير شتيغن كان في المكان المناسب لابعاد الخطر.

وتابع بايرن ضغطه المتزايد فنجح توماس مولر في شق طريقه وسط دفاع برشلونة بتمريرة الى الشاب جمالا موسيالا الذي سدّد الكرة بفرصة خطرة، قبل أنّ تشهد منطقة برشلونة معمعة انتهت بتشتيت الكرة (22).

واسفرت هجمات بايرن عن هدف أوّل بفضل مولر الذي سدّد كرة قوية ارتدت من ظهر لاعب برشلونة إيريك غارسيا لتخدع الحارس تير شتيغن وتتجه نحو الجهة الاخرى من المرمى مانحة العملاق الالماني هدف التقدم (33).

وبات مولر اكثر لاعب في تاريخ مسابقة أوروبية يسجّل امام برشلونة مع سبعة أهداف في ست مواجهات.

ولم ينتظر بايرن طويلاً لتسجيل هدف الاطمئنان، وذلك بعد دقائق قليلة من انطلاق الشوط الثاني، هذه المرة عن طريق هدّافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي وصلت اليه الكرة إثر تسديدة من زميله موسيالا ارتدت من العارضة فلم يتردد هدّاف بايرن في إسكانها الشباك مسجلا هدفه السادس في آخر خمس مباريات خاضها في دوري الابطال (56).

ولم يستطع برشلونة الخروج من قمقمه الدفاعي، وعلى العكس واصل بايرن هيمنته المطلقة وسط مساحات كبيرة في دفاعات الفريق الكاتالوني الذي استغلها ليفاندوفسكي من جديد ليسجّل هدفه الشخصي الثاني والثالث للبايرن بعد ان ارتدت الكرة اليه من القائم إثر تسديدة زميله سيرغي غنابري، وسط وجوه برشلونية مصدومة في كافة ارجاء ملعب "كامب نو" (85).

ورفع ليفاندوفسكي رصيده من الاهداف الى 113 في جميع المسابقات منذ موسم 2019-2020.

وضمن المجموعة ذاتها، تعادل دينامو كييف الاوكراني امام بنفيكا البرتغالي من دون اهداف في العاصمة كييف.

بور - دع/د ح

© 2021 AFP