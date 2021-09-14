دوري أبطال اوروبا: تشلسي يستهل دفاعه عن اللقب بفوز على زينيت ويوفنتوس يستعيد توازنه

دانيال ليال اوليفاس ا ف ب/ا ف ب

احتفال يجمع البلجيكي روميلو لوكاكو مع زميله في تشلسي الانكليزي الايطالي جورجينيو بعدما سجّل الاول هدف الفوز على زينيت سان بطرسبورغ الروسي في المرحلة الأوبى من دوري أبطال أوروبا، في 14 أيلول/سبتمبر 2021

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لندن (أ ف ب)

واصل تشلسي الانكليزي بدايته الايجابية هذا الموسم واستهل مشوار الدفاع عن لقبه في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي 1-صفر الثلاثاء، في الجولة الاولى من مباريات المجموعة الثامنة.

على ملعب ستامفورد بريدج، سجّل هدف الفوز لتشلسي المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو العائد الى الـ "بلوز" من إنتر الايطالي(69).

وحقّق الفريق اللندني بقيادة المدرب الالماني توماس توخل بداية واعدة في الدوري المحلي فحقق ثلاثة إنتصارات وتعادل امام ليفربول 1-1.

وشهدت المباراة استمرار مسلسل تألق لوكاكو العائد إلى صفوف تشلسي بعد غياب 7 اعوام قضاها متنقلاً على سبيل الاعارة بداية مع وست بروميتش ألبيون ثم رسمياً مع إيفرتون ومانشستر يونايتد وأخيرا مع إنتر الايطالي، فبعدما كان افتتح باكورة أهدافه على ملعب "ستامفورد بريدج" بثنائية ساهم من خلالها في منح فريقه فوز مريح على استون فيلا بثلاثية نظيفة في "بريميرليغ"، عاد وسجّل أيضاً في مرمى أرسنال على ملعب الامارات في أوّل مباراة له بعد عودته، ليصبح في رصيد لوكاكو مع الفريق اللندني 4 أهداف في 5 مباريات منذ مطلع الموسم الحالي بعد هدفه امام زينيت.

وعانى الـ "بلوز" لتسجيل هدفه الاوّل وتعيّن عليه الإنتظار حتى الدقيقة 69، إذ لم يشهد الشوط الاول فرصاً حقيقية من الجانبين، لا بل انتهى النصف الاول بتسديدة واحدة مباشرة على المرمى.

لكنّ الشوط الثاني حمل معه تغييراً واضحاً في نزعة تشلسي الذي مال اكثر الى الهجوم، وتحرّك خطّه الامامي بوجود لوكاكو ومايسون ماونت.

وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها، عاد يوفنتوس الايطالي بفوز مقنع على حساب مضيفه مالمو السويدي بنتيجة 3-صفر في "مالمو ستاديون".

سجّل لفريق "السيدة العجوز" البرازيلي أليكس ساندرو (33) والارجنتيني باولو ديبالا (45 ركلة جزاء) والاسباني الفارو موراتا (45+1).

وجاء الفوز مهمًا من الناحية المعنوية لليوفي الذي يعاني في بداية الموسم بعد أن وجد نفسه متأخرا في المركز 15 من الدوري الايطالي بعد تعادل وخسارتين في الجولات الثلاث الاولى كان آخرها خسارة امام نابولي بنتيجة 1-2 السبت الماضي.

وواجه يوفنتوس بداية موسم عصيبة بعد رحيل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الى فريقه القديم-الجديد مانشستر يونايتد الانكليزي.

© 2021 AFP