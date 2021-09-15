إعفاء كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني من مهامه الوزارية

جو كلامار ا ف ب/ارشيف

كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني عباس عراقجي في فيينا في 20 حزيران/يونيو 2021

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طهران (أ ف ب)

أعفت إيران نائب وزير الخارجية عباس عراقجي وهو أيضا كبير المفاوضين في الملف النووي من مهامه الوزارية كما أعلنت الخارجية الإيرانية.

وأوضحت الخارجية مساء الثلاثاء انه تم تعيين علي باقري المقرب من الرئيس الجديد المحافظ ابراهيم رئيسي مساعدا للوزير، بدلا من عراقجي.

لم توضح الوزارة ما اذا كان باقري العضو السابق في الفريق المفاوض والمعروف برفضه أي تنازل للغربيين، أصبح أيضا كبير المفاوضين في المحادثات حول الملف النووي.

بدأت محادثات في نيسان/ابريل في فيينا لكنها متوقفة اليوم بين ايران والقوى الخمس الكبرى التي لا تزال موقعة على الاتفاق الدولي حول الملف النووي الايراني في محاولة لافساح المجال امام عودة الولايات المتحدة اليه.

هذا الاتفاق الذي ابرم في 2015 ينص على تخفيف العقوبات الغربية والاممية عن طهران مقابل تعهدها بعدم امتلاك سلاح ذري والحد بشكل كبير من برنامجها النووي الذي وضع تحت رقابة الامم المتحدة. لكن طهران تخلت تدريجيا عن غالبية التزاماتها الواردة فيه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق من جانب واحد عام 2018.

يأتي التعديل الوزاري بعد أيام على اتفاق تم التفاوض عليه بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مراقبة منشآت ايرانية، ما أثار آمالا باستئناف وشيك للمحادثات في العاصمة النمساوية.

باقري (53 عاما) الذي يعتبر مقربا من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي كان عين في 2019 مساعدا للشؤون الدولية في السلطة القضائية التي كانت برئاسة ابراهيم رئيسي الذي أصبح في آب/اغسطس رئيسا.

خلف رئيسي المعتدل حسن روحاني مهندس الاتفاق الدولي الذي أتاح انهاء 12 سنة من الأزمة بشأن المسالة النووية الايرانية.

انتقد باقري عدة مرات روحاني لأنه وافق على قيود على البرنامج النووي للبلاد ولأنه سمح "لأجانب" بالوصول الى مواقع ايرانية.

© 2021 AFP