اعتقال فلسطيني طعن اسرائيليا في مدينة يافا

شرطيون إسرائيليون في منطقة هجوم بالطعن في القدس في 13 أيلول/سبتمبر 2021

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القدس (أ ف ب)

اعتقلت الشرطة الاسرائيلية الاربعاء في مدينة يافا جنوب تل ابيب فلسطينيا للاشتباه بطعنه إسرائيلية من سكان المدينة ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية في بيان أنها "اعتقلت في مدينة يافا مواطناً من مواطني السلطة الفلسطينية للاشتباه بقيامه بطعن أحد سكان المدينة على خلفية اعتداء إرهابي".

وأفادت مصادر طبية أن الإسرائيلي البالغ 40 عاما تعرض للطعن وإصيب بجروح متوسطة وتم نقله إلى مركز طبي للعلاج.

وقالت الشرطة إن "قواتها في الموقع وتقوم بمسح المنطقة".

شهدت الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة مواجهات وتصاعدا في التوتر بعد فرار ستة فلسطينيين من سجن شديد الحراسة في شمال إسرائيل الأسبوع الماضي، قبض على أربعة منهم في الأيام الأخيرة بعد حملة مطاردة.

و قالت الشرطة ومسعفون الاثنين إن فلسطينيا طعن إسرائيليَين وأصابهما بجروح متوسطة بالقرب من محطة الحافلات المركزية في القدس الغربية قبل أن تطلق عليه شرطية من حرس الحدود النار وتشل حركته.

في وقت مبكر الاثنين، حاول فلسطيني طعن جندي عند مفترق غوش عتصيون جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش في بيان إن "الجنود الذين كانوا في الموقع عملوا على احباط محاولة الهجوم واطلقوا النار وشلوا حركة المنفذ الذي نُقل الى المستشفى لتلقي العلاج".

والجمعة قضى فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال محاولة طعن بالسكين في القدس القديمة، وفق ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية ومستشفى هداسا الذي نقل إليه.

© 2021 AFP