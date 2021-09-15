اكسبو 2020 سيطلب من زواره إثبات التطعيم أو فحص سلبي لكوفيد-19

كريم صاحب ا ف ب/ا ف ب

مبان في دبي في 8 كانون الثاني/ديسمبر 2020

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دبي (أ ف ب)

أعلن منظمو "اكسبو 2020 دبي" الأربعاء أنه سيطلب من زوار المعرض تقديم إثبات تطعيم أو نتيجة فحص سلبية لفيروس كوفيد-19، قبل أسبوعين من افتتاح الحدث الضخم.

وتستعد دبي لاستضافة معرض اكسبو العالمي ابتداء من تشرين الأول/اكتوبر المقبل ولمدة ستة أشهر. وتراهن الإمارة على المعرض الذي تأجل افتتاحه لسنة بسبب الفيروس، لاستقطاب ملايين الزوار.

وأوضح بيان صادر عن المنظمين أنه"سيكون على الزوار الذي تتجاوز أعمارهم 18 عاما تقديم إثبات الحصول على أي تطعيم معتمد من حكومات بلدانهم أو نتيجة اختبار سلبية، على أن يكون الفحص أُجري قبل 72 ساعة من موعد الزيارة على الأكثر".

ونقل البيان عن وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، المدير العام لاكسبو 2020 قولها "بتحديثنا متطلبات التطعيم والفحص، فإننا نتيح لجميع الزوار من أنحاء العالم عالما من فرص الاستكشاف والتعلُّم ، لكي نُمكّنهم من الاستمتاع بتجربة رائعة في أجواء آمنة تضمن لهم السلامة".

وبحسب الهاشمي "لقد وُضعت هذه الإجراءات المعززة والمسؤولة بعناية ونحن نتأهب لفتح أبوابنا أمام العالم".

وقدمت الإمارات أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.

وسجلت الدولة الخليجية 730 ألف إصابة بالفيروس و 2066 حالة وفاة.

واستقبلت دبي منذ أن أعادت فتح أبوابها للسياح في تموز/يوليو 2020 ولغاية كانون الأول/ديسمبر أكثر من 1,7 مليون زائر دولي.

© 2021 AFP