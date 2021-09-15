دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يسقط في فخ التعادل وفوز مثير لمانشستر سيتي

كنزو تريبويار ا ف ب

مهاجم باريس سان جرمان الارجنتيني ليونيل ميسي في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد كلوب بروج البلجيكي في دوري ابطال اوروبا. 15 ايلول/سبتمبر 2021

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بروج (بلجيكا) (أ ف ب)

سقط باريس سان جرمان الفرنسي في فخ التعادل مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي 1-1، في حين حقق مانشستر سيتي الانكليزي فوزا مثيرا على لايبزيغ الالماني 6-3 الاربعاء في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الاولى ضمن دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

في المباراة الاولى، خاض الثلاثي الرهيب الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي اول مباراة سويا في صفوف باريس سان جرمان منذ انتقال الاول قادما من برشلونة الاسباني في صفقة حرة.

كما ان ميسي بالذات شارك اساسيا للمرة الاولى في صفوف فريق العاصمة الفرنسية علما بانه خاض 24 دقيقة في المباراة ضد رينس عندما نزل بديلا لنيمار في الدوري المحلي.

في المقابل، غاب الجناح الارجنتيني انخل دي ماريا عن المباراة لايقافه، وصانع الالعاب الايطالي ماركو فيراتي بداعي الاصابة، في حين ارتأى مدرب سان جرمان الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو اشراك الحارس الكوستاريكي المخضرم كيلور نافاس على حساب الايطالي جانلويجي دوناروما المنتقل اليه حديثا قادما من يملان بصفقة حرة.

كما خاض ميسي مباراته الرقم 150 في المسابقة القارية الاهم وبات ثالث لاعب ميدان يحقق هذا الانجاز بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (177 وهو رقم قياسي) والاسباني تشافي (151).

وحقق الفريق الباريسي انطلاقة قوية في الدوري المحلي بالفوز في مبارياته الخمس حتى الان منذ انطلاق الموسم الحالي وكان يمني النفس ببداية قوية في المسابقة القارية لكن بروج كان اكثر من ند عنيد له لا بل تفوق عليه في فترات طويلة خلال المباراة.

وافتتح سان جرمان التسجيل بعد مجهود فردي رائع لمبابي تخطى فيه مدافعين على الجهة اليسرى ومرر كرة زاحفة داخل المنطقة تابعها الاسباني اندير هيريرا بيسراه داخل الشباك (16).

وعلى الرغم من الهجمات المتكررة لسان جرمان، شكل كلوب بروج خطورة عبر الهجمات المرتدة ونجح من احداها في ادراك التعادل عبر قائده هانس فاناكان مستغلا تمريرة عرضية ليسددها في الشباك (27).

ورد باريس سان جرمان من خلال تسديدة لولبية لميسي من مشارف المنطقة لكنها اصابت العارضة (28).

لكن فاناكان كاد يمنح التقدم لبروج عندما سدد ركلة حرة مباشرة من 25 مترا لكن نافاس ارتمى عليها منقذا الموقف (33).

وتدخل نافاس ببراعة للتصدي لمحاولة شارل دي كيتيلاير (36).

وضغط كلوب بروج في مطلع الشوط الثاني وشكل هجماه ارباكا لدفاع سان جرمان الذي تلقى ضربة باصابة مبابي بعد مرور 7 دقائق فقط ليخرج ويحل بدلا منه الارجنتيني ماورو ايكاردي.

لكن جميع محاولات سان جرمان في انتزاع الفوز باءت بالفشل.

- فوز مثير لسيتي -

وعلى ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، حقق مانشستر سيتي فوزا مثيرا على لايبزيع 6-3.

وخاض صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين اول مباراة له اساسيا في صفوف سيتي بعد ان تعافى من اصابة تعرض لها في كأس اوروبا الاخيرة.

وكان سيتي بلغ نهائي دوري الابطال الموسم الماضي للمرة الاولى في تاريخه وخسر امام جاره تشلسي بهدف مقابل لا شيء.

وافتتح المدافع الهولندي ناتان اكي التسجيل لسيتي مستغلا ركلة ركنية من جاك غريليش ليتابعها برأسه داخل الشباك (16).

وضاعف سيتي تقدمه عندما انتزع دي بروين الكرة عل الجهة اليمنى وتخطى مدافعا قبل ان يمرر كرة عرضية ماكرة داخل المنطقة حاول الفرنسي نوردي موكييلي تشتيتها لكنه سددها رأسية خطأ داخل مرماه (28).

وظن المهاجم البرتغالي اندري سيلفا بانه قلص الفارق للايبزيغ لكن هدفه الغي بداعي التسلل (36).

ونجح الفريق الالماني في تقليص الفارق فعلا عندما رفع السويدي اميل فورسبرغ الكرة باتجاه موكييلي الذي سددها راسية باتجاه الفرنسي كريستوفر نكونكو الذي سدد رأسية بدوره داخل شباك الحارس البرازيلي ايدرسون (42).

ولكن سيتي سرعان ما اعاد الفارق الى سابقه بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء انبرى لها الجزائري رياض محرز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الاول اثر لمسة يد داخل المنطقة.

وتلقت شباك سيتي هدفا ثانيا بواسطة نكونكو الذي تلقى كرة متقنة من الاسباني داني اولمو فتخطى آكي وسددها داخل الشباك (51).

لكن مرة جديدة اعاد غريليش الفارق الى سابقه في اول مباراة يخوضها في هذه المسابقة عندما سدد كرة لولبية في الزاوية البعيدة (56).

وابى نكونكو الا يسجل الهاتريك عندما استغل كرة امامية من يوسف بولسن ليتابعها داخل الشباك (73)، لكن فريقه لم ينعم كثيرا بتقليص الفارق لان البرتغالي جواو كانسيلو سجل الهدف الخامس لسيتي بتسديدة قوية في سقف الشباك (75).

واكمل لايبزيغ الدقائق الـ11 الاخيرة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعبه الاسباني انخلينو المنتقل اليه من سيتي بالذات لتلقيه الانذار الثاني في المباراة.

وانهى المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس مهرجان الاهداف باضافة السادس قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

© 2021 AFP