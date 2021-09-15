دوري أبطال أوروبا: شيريف تيراسبول يدشن مغامرته القارية بفوز تاريخي على شاختار دانييتسك

سيرغي غابون ا ف ب/ا ف ب

لاعبو شيريف تيراسبول المولدافي يحتفلون بالفوز على شاختار دانييتسك الاوكراني في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا في تيراسبول في 15 ايلول/سبتمبر 2021.

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تيراسبول (مولدافيا) (أ ف ب)

دشَّن شيريف تيراسبول المولدافي المغمور مغامرته القارية بفوز تاريخي على ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 2-صفر الأربعاء في تيراسبول في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الأول لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل المالي أداما تراوريه بتسديدة "على الطائر" (16) والغيني مومو يانسان بضربة رأسية (62) الهدفين.

ويلعب لاحقا إنتر ميلان الإيطالي مع ريال مدريد الإسباني ضمن المجموعة ذاتها.

وهي المرة الاولى التي يخوض فيها شيريف تيراسبول الذي يمثّل إقليم ترانسدنيستريا الانفصالي الغامض، في المسابقة القارية العريقة، حيث كانت مشاركته القارية سابقا في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويمثل شيريف عاصمة إقليم انفصالي موال لروسيا يبلغ عدد سكانه 470 ألف نسمة، أعلن انفصاله عن باقي مولدافيا اثر حرب أهلية قصيرة بعد تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991، وهو أحد أكثر الدول الأوروبية غير المعترف بها.

وتُقدّر قيمة كامل لاعبي شيريف تيراسبول بـ11.8 مليون يورو فقط (نحو 14 مليون دولار)، بحسب موقع ترانسفرماركت الاختصاصي، وهو رقم هزيل مقارنة مع قيمة لاعبي ريال مدريد البالغة 783.5 مليون يورو أو حتى 183.8 مليون يورو لشاختار دانييتسك.

© 2021 AFP