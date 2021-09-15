فرنسا تتشدد في اجراءات تلقيح العاملين في القطاع الصحي

توماس سامسون ا ف ب/AFP/ارشيف

امرأة تحمل لافتة كتب عليها "حرية اللقاح" خلال تظاهرة أمام وزارة الصحة في باريس في 11 أيلول/سبتمبر 2021.

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باريس (أ ف ب)

تستعد الحكومة الفرنسية لمواجهة مع عشرات آلاف العاملين في القطاع الصحي الأربعاء بسبب اجراء جديد يفرض عليهم تلقي اللقاح ضد كوفيد-19 أو مواجهة تعليقهم عن العمل بدون مدخول.

بدءا من الأربعاء سيتعين على موظفي المستشفيات وسائقي سيارات الإسعاف والعاملين في دور التقاعد والأطباء العاملين في عيادات خاصة وعناصر الإطفاء والأشخاص الذين يهتمون بكبار السن، أي إجمالي 2,7 مليون شخص أن يثبتوا أنهم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا التعميم قبل شهرين لكن عشرات آلاف العاملين في القطاع الطبي لا يزالون غير ملقحين.

حذرت إحدى أكبر نقابات فرنسا العامة "سي جي تي" من "كارثة صحية" في حال علقت الحكومة أعدادا كبرى من العاملين الطبيين عن العمل وحرمت الأطباء العاملين في القطاع الخاص من ممارسة مهنتهم.

انضم العاملون في القطاع الصحي الرافضون للتلقيح الى معارضي "التصريح الصحي" المطلوب للدخول الى المطاعم والمقاهي والمتاحف خلال التظاهرات الأسبوعية التي نظمت في مختلف أنحاء فرنسا في الشهرين الماضيين.

الثلاثاء حضر مئات الأشخاص للمشاركة في تظاهرة نقابية أمام وزارة الصحة في باريس.

وقالت فاليري وهي مساعدة ممرضة (57 عاما) لوكالة فرانس برس "سواء كنا ملقحين أم لا، نحن نعارض جعل الأمر إلزاميا".

- إلغاء عمليات -

أفادت محطة "بي اف ام" الإخبارية الثلاثاء أن احد المستشفيات في مدينة مونتيليمار بجنوب فرنسا بدأ إلغاء عشرات العمليات المقررة الأسبوع المقبل بسبب النقص في أطباء التخدير الملقحين.

وقال هنري عثمان مدير اللجنة الطبية في المستشفى للمحطة "أربع غرف عمليات لن تكون قادرة على العمل بشكل معتاد".

أظهرت تقديرات نشرتها وكالة الصحة الوطنية العامة قبل أسبوع أن حوالى 12% من موظفي المستشفى وحوالى 6% من الأطباء في العيادات الخاصة لا يزال يجب أن يتلقوا الطعم.

قدر الاتحاد الوطني لعمال سيارات الإسعاف "اف ان امس اس" في أواخر آب/اغسطس بان 13% من أعضائه لا يزالون يرفضون تلقي اللقاح.

وقال أمل بنوثام (41 عاما) وهو ممرض وأب لثلاثة أطفال يعمل في مستشفى للامراض النفسية في مدينة ليل بشمال فرنسا لوكالة فرانس برس إنه "قلق جدا" من الآثار الجانبية للقاح ولا يزال يرفض تلقيه حتى لو كان الثمن خسارة وظيفته.

وأضاف خلال تظاهرة في ليل السبت "كان لدي حالة خفيفة من كوفيد واعتبر أن المخاطر أعلى من الفوائد".

فرنسا ليست أول دولة تتخذ خطوات لإرغام الموظفين العاملين مع فئات عرضة للمرض، بان يتلقوا اللقاح.

الأسبوع الماضي، فرض الرئيس الأميركي جو بايدن اللقاحات على ملايين الموظفين الفدراليين والمتعاقدين وكذلك على الشركات التي توظف أكثر من مئة شخص.

في أوروبا، جعلت إيطاليا اللقاح إلزاميا للعاملين في القطاع الطبي في أواخر أيار/مايو وتخطط لتوسيع هذا الاجراء ليشمل العاملين في دور التقاعد في تشرين الأول/اكتوبر فيما سبق أن فرضت اليونان اللقاح على هاتين الفئتين.

رغم النداءات من النقابات الفرنسية لاعتماد مرونة في هذا الاجراء، فان الحكومة وعدت بالمضي قدما في خطتها.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الشهر الماضي "لن نتراجع".

© 2021 AFP