كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين باتجاه البحر (كوريا الجنوبية)

وكالة الانباء المركزية الكورية/ا ف ب

صورة ملتقطة في 9 ايلول/سبتمبر 2021 نشرتها وكالة الانباء المركزية الكورية من عرض عسكري في بيونغ يانغ

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سيول (أ ف ب)

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين باتجاه البحر الأربعاء، وفقا للجيش الكوري الجنوبي، فيما يجري وزير الخارجية الصيني زيارة لسيول وبعد أيام من إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح صواريخ كروز بعيدة المدى الجديدة.

وبكين هي الحليف الدبلوماسي الرئيسي لكوريا الشمالية والشريك الرئيسي للتجارة والمساعدات رغم أن بيونغ يانغ تخضع لحصار فرضته على نفسها بعد إغلاق حدودها أوائل العام الماضي بهدف حماية نفسها من جائحة كوفيد-19.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان إن كوريا الشمالية المسلحة نوويا أطلقت "صاروخين بالستيين غير محددين" من منطقة وسطها الداخلية باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وأضافت أن "وكالتَي الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تجريان تحليلا مفصلا" دون كشف تفاصيل عن مدى الصواريخ على الفور.

وجاءت عملية الإطلاق فيما يجري وزير الخارجية الصيني وانغ يي زيارة سيول لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي.

وفي حديث له قبل انتشار الخبر، أعرب وانغ عن أمله في أن تساعد كل الدول في "عملية السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية"، وفق وكالة يونهاب للأنباء.

وأضاف "على سبيل المثال، ليس الشمال فقط، بل هناك دول أخرى أيضا منخرطة في نشاطات عسكرية".

وتابع "لذلك، علينا جميعا أن نعمل معا من أجل استئناف الحوار".

- أسلحة استراتيجية" -

وتأتي عملية الإطلاق الأربعاء بعد أيام من إعلان وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بيونغ يانغ أجرت بنجاح تجارب إطلاق صاروخ جديد طويل المدى من طراز "كروز" خلال نهاية الأسبوع الماضي متحدثة عن "أسلحة استراتيجية ذات أهمية كبرى".

وأظهرت صور نشرتها صحيفة رودونغ سينمون الاثنين صاروخا يخرج مثل كرة نار من أحد الأنابيب الخمسة في مركبة إطلاق، وصاروخا ينطلق في مسار أفقي.

وقال محللون إن هذا السلاح سيمثل تقدما تكنولوجيا لكوريا الشمالية في مجال الأسلحة، إذ انه أكثر قدرة على تجنب أنظمة الدفاع لإطلاق رأس حربي عبر كوريا الجنوبية أو اليابان، وكلاهما حليفان للولايات المتحدة.

والصواريخ التي أطلقت في نهاية الأسبوع الماضي عبرت مسارا طوله 1500 كيلومتر، فوق كوريا الشمالية ومياهها الإقليمية قبل أن تصل إلى هدفها، وفق الوكالة الكورية الشمالية.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارات عدة تحظر على كوريا الشمالية مواصلة برامج أسلحتها النووية وصواريخها البالستية التي تقول إنها في حاجة إليها للدفاع عن نفسها أمام غزو أميركي.

لكن القرارات لم تحظرها من تطوير صواريخ كروز التي أجرت عليها تجارب سابقة.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى كوريا الشمالية سونغ كيم اقترح الاثنين من سيول لقاء ممثلين لبيونغ يانغ "في أي مكان وأي وقت بدون شروط مسبقة".

وبعد لقاء للمبعوثين الأميركيين واليابانيين والكوريين الجنوبيين إلى الشمال في طوكيو في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعاد ممثل واشنطن سونغ كيم التأكيد "نأمل في أن تستجيب جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) بشكل إيجابي لجهودنا في سبيل التوعية ولاقتراحنا عقد لقاء في أي مكان وأي وقت بدون شروط مسبقة".

وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة "لمعالجة المسائل الإنسانية بغض النظر عن التقدم في نزع السلاح النووي" تماشيا مع المعايير الدولية.

والمحادثات النووية مع الولايات المتحدة متوقفة منذ انهيار قمة 2019 في هانوي بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس دونالد ترامب بسبب ملف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية التي تملك ترسانة نووية، وما الذي يمكن لبيونغ يانغ ان تقدمه مقابل تخفيف هذه العقوبات.

وقد أحرزت برامج الأسلحة لكوريا الشمالية تقدما سريعا في عهد كيم لكنها لم تنفّذ تجربة نووية ولم تطلق صاروخا بالستيا عابرا للقارات منذ العام 2017.

© 2021 AFP