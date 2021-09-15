كونفرنس ليغ: ليخيا وارسو يفتتح المسابقة بالفوز على سبارتاك موسكو

ناتاليا كوليسنيكوفا ا ف ب/ا ف ب

لاعبو ليخيا وارسو البولندي يحتفلون بهدف الفوز في مرمى سبارتاك موسكو في دور المجموعات لمسابقة "كونفرنس ليغ" في موسكو في 15 ايلول/سبتمبر 2021.

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باريس (أ ف ب)

افتتح ليخيا وارسو البولندي مسابقة "كونفرنس ليغ" المستحدثة هذا الموسم من قبل الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) بفوزه على مضيفه سبارتاك موسكو الروسي 1-صفر الاربعاء.

ونجح الفريق البولندي الذي لعب مدافعا طوال المباراة في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بواسطة ليريم كاستراتي ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية عشية لقاء القمة فيها بين ليستر سيتي الانكليزي ونابولي الايطالي.

وخُصّصت هذه المسابقة التي تعتبر البطولة الثالثة في سلم مسابقات الاتحاد الاوروبي، لأندية الدول صاحبة التصنيف المتدني من أعضاء ويفا. فكرة انشائها، لمنح فرصة للأندية المغمورة بالمشاركة في مسابقة، بدلا من الخروج تباعا من الأدوار التمهيدية لدوري الابطال او يوروبا ليغ. تشارك الأندية في هذه المسابقة بحسب نتائجها في دورياتها وكؤوسها المحلية.

ويتأهل الفائز في المسابقة إلى الدوري الأوروبي في الموسم التالي، إلا إذا كان قد ضمن تأهله إلى دوري الابطال.

© 2021 AFP