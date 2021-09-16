الإمارات تعلن استثمار المليارات في قطاعات حيوية في بريطانيا

جاستن تاليس ا ف ب

العلم البريطاني يرفرف أمام ساعة بيغ بن الشهيرة في لندن في 28 كانون الثاني/يناير 2020

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ابوظبي (أ ف ب)

أعلنت الإمارات الخميس أنها ستقوم باستثمار مليارات الدولارات في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، بحسب بيان صادر عن شركة "مبادلة" الإماراتية.

وقال البيان إن الإمارات التزمت باستثمار 10 مليار جنيه استرليني (13,8 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكدت الشركة الإماراتية أن شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين ستركز "خلال السنوات الخمس المقبلة، على ضخ استثمارات كبيرة في ثلاثة قطاعات جديدة وهي التكنولوجيا، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز برنامج الاستثمار الحالي في مجال علوم الحياة".

ويضاف هذا إلى إعلان مبادلة في آذار/مارس الماضي تخصيص 800 مليون جنيه استرليني اضافة إلى 200 مليون جنيه استرليني من المملكة المتحدة لتمويل استثمارات في قطاع علوم الحياة.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية خلدون خليفة المبارك "سوف تساهم توسعة شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين في دفع عمليات التمويل والابتكار في عدد من القطاعات الحيوية التي تعتبر من أهم ركائز النمو الاقتصادي بالنسبة لكلا البلدين".

ونقل البيان عن وزير الاستثمار البريطاني جيري غريمستون تأكيده أن الشراكة ستساهم "في إثراء تبادل المعرفة والمهارات والأفكار التي من شأنها تعزيز الرفاهية في البلدين".

ويأتي الإعلان الخميس بينما يقوم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بزيارة إلى بريطانيا.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات إنه التقى مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

© 2021 AFP