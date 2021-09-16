بطولة ألمانيا: بايرن يجدّد عقد غوريتسكا حتى 2026

كريستوف ستاخه ا ف ب/ارشيف

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برلين (أ ف ب)

وقع لاعب الوسط الدولي ليون غوريتسكا على تجديد عقده مع بايرن ميونيخ حتى 2026، ملتحقا بزميله يوزوا كيميش الملتزم بعقد جديد مع حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم في آخر تسع سنوات.

وكان عقد غوريتسكا سينتهي في ختام هذا الموسم، لكن لاعب الوسط التزم بعقد طويل بعد أسابيع من تمديد كيميش عقده حتى 2025.

قال المدير الرياضي البوسني حسن صالحمدجيتش "نحن سعداء لتشكيل يوزوا كيميش وليون غوريتسكا قلب فريقنا".

منذ انضمامه إلى بايرن قادماً من شالكه قبل ثلاث سنوات، شكّل غوريتسكا البالغ 26 عاماً ثنائياً صلباً مع كيميش في الوسط ومنتخب المانيا، فأحرز لقب الدوري ثلاث مرات بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا 2020.

سجّل 25 هدفاً في 118 مع الفريق البافاري، ويرغب بنجاح إضافي "فزنا بكلّ شيء مع بايرن في آخر ثلاث سنوات، لكن الأهم من احراز الألقاب هو تكرار النجاحات. نريد أن نبني على ذلك في السنوات المقبلة".

تابع "الفريق، النادي والأجواء ليست احترافية فقط بل عائلية".

وفي ظل هذا التمديد، يكون بايرن قد حافظ على معظم نجومه للسنوات المقبلة. تنتهي عقود القائد مانويل نوير، توماس مولر، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، سيرج غنابري والفرنسي كينغسلي كومان في 2023.

أما الفرنسيان بنجامان بافار ولوكاس هرنانديز فينتهي عقدهما في 2024، ولوروا سانيه والكندي ألفونسو ديفيس في 2025 والواعد جمال موسيالا في 2026. وفي نهاية الموسم الحالي، ينتهي عقدا لاعب الوسط الفرنسي كورنتان توليسو والمدافع نيكلاس زوله.

© 2021 AFP