ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى في زلزال في سيتشوان جنوب غرب الصين

ا ف ب

دمار في أعقاب الزلزال في لوتشو بجنوب غرب الصين، في 16 أيلول/سبتمبر 2021

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بكين (أ ف ب)

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب عشرات آخرون بجروح في زلزال ضرب فجر الخميس على عمق ضحل في جنوب غرب الصين، ما استدعى إطلاق استجابة طوارئ من المستوى الثاني في مقاطعة سيتشوان.

وقع الزلزال قبيل فجر الخميس في منطقة لوشيان على بعد حوالي 120 كيلومتراً جنوب غرب مدينة تشونغتشينغ المترامية الأطراف، والتي يقطنها مع ضواحيها حوالي 30 مليون شخص.

وأغاثت فرق الإنقاذ ناجين من تحت الأنقاض وأخرجتهم من مبان متضررة على حمالات، حسبما أظهرت مشاهد بثها مركز الإطفاء في سيتشوان.

سُويت عشرات المنازل في لوشيان بالأرض كما تضرر العديد من المباني الأخرى. ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورا لأسقف منهارة في مستشفى، فيما تجمع الأهالي في شوارع المدينة بعد أن طُلب منهم عدم العودة إلى المنازل.

وفي حين أعلن المركز الأميركي للمسح الجيولوجي أنّ قوّة الزلزال بلغت 5,4 درجات، قال المركز الصيني لرصد الزلازل إنّ شدّته بلغت 6 درجات. واتّفق كلا المركزين على أنّ الزلزال وقع على عمق ضحل من عشرة كيلومترات.

وقالت السلطات في منطقة لوشيان إنّ الزلزال أدّى إلى "مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة، و85 شخصاً بجروح طفيفة".

ونقل 10 آلاف شخص إلى مراكز إيواء موقتة، وفق الحكومة المحلية.

وأظهرت مشاهد مباشرة من لوشيان بثتها شبكة تلفزيون سي سي تي في الرسمية، عمالا يتسلقون سلالم تحت الأمطار الغزيرة لإزالة ركام خطير يتدلى من مبان، ومنها ألواح زجاج مهشمة.

وأخلى تلاميذ مهاجعهم ليلا حاملين مظلات وحقائب، حسبما أظهر تسجيل مصور آخر لصحيفة سيتشوان.

- انقطاع الكهرباء -

استبعدت السلطات خطر وقوع هزة ارتدادية أكثر قوة على الفور.

وقال مسؤول في إدارة كوارث الزلزال في سيتشوان للصحافيين "من غير المرجح أن يقع زلزال أكبر في المنطقة في المستقبل القريب، لكن الهزات الارتدادية ستستمر لبعض الوقت".

وبثّت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "سي جي تي إن" مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة ظهر فيها أثاث منزلي يهتزّ بقوة، في حين أظهرت مشاهد أخرى حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال.

وتناثر الحطام في الشوارع واقتُلعت الاشجار في بعض المناطق، كما أظهرت المشاهد.

وأشار المركز الأميركي في تقرير أولي إلى "احتمال وقوع أضرار كبيرة وأن تطال الكارثة مناطق واسعة".

وقطعت خطوط كهرباء وتأثر 72 ألف مشترك بالانقطاع بعد الزلزال، كما نشرت حكومة سيتشوان على منصة ويبو.

وتم تحويل حركة المرور على الطرق السريعة في المنطقة إفساحا في المجال أمام سيارات الإسعاف ولتجنب الطرق المتضررة، بحسب الحكومة المحلية.

تشهد الصين باستمرار زلازل ولا سيمّا في مناطقها الجبلية الواقعة في غرب البلاد وجنوبها الغربي.

وفي 2008 ضرب زلزال بقوة 7,9 درجات مقاطعة سيتشوان مما أسفر عن سقوط 87 ألف شخص بين قتيل ومفقود. ومن بين هؤلاء الضحايا آلاف الأطفال الذين قتلوا في انهيار مدارس مبنية دون مراعاة معايير السلامة. لكن الحكومة امتنعت عن نشر العدد المحدد للقتلى بعد أن أخذت المسألة بعدا سياسيا.

وأوقفت الشرطة نشطاء حاولوا إحصاء عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم ووضع إشارة على المباني التي انهارت وسط شكوك إزاء معايير البناء.

يأتي زلزال الخميس بعد أشهر على سلسلة زلازل ضربت مناطق ليس فيها كثافة سكانية في شمال غرب وجنوب غرب الصين في أيار/مايو، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وجرح العشرات.

© 2021 AFP