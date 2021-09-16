كونفرنس ليغ: توتنهام ينتزع التعادل من رين وسلافيا براغا يكرم وفادة أونيون برلين

جان-فرانسوا مونييه ا ف ب/ا ف ب

مهاجم رين غايتان لابورد (في الوسط) يحتفل مع زميليه بهدفه في مرمى توتنهام الانكليزي في لقاء الفريقين في الجولة الاولى من منافسات المجموعة السابعة لمسابقة "كونفرنس ليغ" في 16 أيلولمسبتمبر 2021

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رين (فرنسا) (أ ف ب)

انتزع توتنهام هوتسبر الانكليزي، أبرز المرشحين للفوز بلقب المسابقة المستحدثة "كونفرنس ليغ" الى جانب روما الإيطالي، تعادلاً أمام مضيفه رين الفرنسي 2-2 الخميس في الجولة الاولى من منافسات المجموعة السابعة.

وأمل رين في تعويض اخفاقاته المحلية بفوز قاري، اذ خسر في مباراتيه الاخيرتين في الدوري المحلي أمام رينس وأنجيه بالنتيجة ذاتها صفر-2.

في المقابل، فاز توتنهام في مبارياته الثلاث الاولى في الدوري المحلي قبل أن يسقط بثلاثية نظيفة أمام كريستال بالاس، ليحتل المركز السابع.

وتخلى مدرب توتنهام البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو عن العديد من مفاتيح اللعب على غرار الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين وإريك داير المصابين والارجنتينيين جيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو والكولومبي دافينسون سانشيس بعد وصولهم في وقت متأخر من ارتباطاتهم الدولية.

كما أبقى حارس المرمى الدولي الفرنسي هوغو لوريس على مقاعد البدلاء، ودفع بالثنائي هاري كاين والبرازيلي لوكاس في الهجوم.

افتتح توتنهام التسجيل عبر النيران الصديقة بعد تمريرة عرضية من لوكاس داخل المنطقة حولها المدافع الشاب لويك بادي عن طريق الخطأ في مرمى حارسه رومان سالين (11).

وأدرك رين التعادل اثر تسديدة بالقدم اليمنى من فلافيان تي من خارج منطقة الجزاء سكنت الجهة المعاكسة للوافد الجديد من أتالانتا الحارس الإيطالي بيار لويجي غوليني (23).

تقدم رين في الشوط الثاني بفضل غايتان لابورد الذي تابع تسديدة من الغاني كمال الدين سليمانا صدها الحارس غوليني(72)، ليدرك توتنهام التعادل بعد أربع دقائق بفضل البديل الدنماركي بيار-إميل هويبيرغ.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز فيتيس أرنهيم الهولندي على مضيفه فلورا السلوفيني 2-صفر، سجلهما النروجي سوندري ترونستاد (30) والجزائري أسامة درفلو (69).

وفي المجموعة الثامنة، كان التعادل السلبي سيد الموقف بين ألماتي الكازاخستاني مع ضيفه أومونيا القبرصي وكارباغ الكازاخستاني مع بازل السويسري.

وفي المجموعة الخامسة، أكرم سلافيا براغ التشيكي وفادة ضيفه أونيون برلين الالماني بفوزه عليه 3-1 في مباراة أكملها الأخير بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد مدافعه بول جايكل.

وفي السادسة، فاز كوبنهاغن الدنماركي على مضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 3-1، وباوك سالونيكا اليوناني على مضيفه ريد أمبس من جبل طارق بهدفين نظيفين.

وفي الأولى، فاز لاسك لينز النمسوي على مضيفه هلسكني الفنلندي 2-صفر، وفي المجموعة الثانية فاز عنت البلجيكي على فلورا تالين الاستوني بهدف نظيف.

© 2021 AFP