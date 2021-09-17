أوباما يتمنى لترودو "الأفضل" في الانتخابات

نيكولاس كام ا ف ب/ارشيف

الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في البيت الأبيض في 10 آذار/مارس 2016

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مونتريال (أ ف ب)

نشر الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما رسالة على تويتر الخميس دعما لجاستن ترودو قبل أربعة أيام من الانتخابات التشريعية، في وقت يسعى رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته إلى الفوز بولاية ثالثة.

وكتب أوباما "أتمنى لصديقي جاستن ترودو الأفضل في الانتخابات المقبلة في كندا"، مضيفا "لقد كان جاستن قائدا فعالا وصوتا قويا لصالح القيم الديموقراطية، وأنا فخور بالعمل الذي أنجزناه سويا".

من جهته رد زعيم الحزب الليبرالي على تويتر "سعيد جدا بتلقي الدعم من صديقي باراك أوباما".

تأتي رسالة الدعم هذه في المرحلة الأخيرة ما قبل الانتخابات.

والكنديون مدعوون إلى المشاركة في انتخابات تشريعية مبكرة مقررة في 20 أيلول/سبتمبر، بعد أقل من سنتين على الاستحقاق الأخير.

وتظهر الاستطلاعات أن المنافسة محتدمة بين ترودو الليبرالي الساعي إلى الفوز بولاية ثلاثة وخصمه المحافظ إرين أوتول.

© 2021 AFP