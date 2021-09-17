بطولة ألمانيا: بايرن ينتظر تعثر فولفسبورغ ومواجهة حذرة لدورتموند

إينا فاسبندر ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

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برلين (أ ف ب)

وسط قلق بوروسيا دورتموند من إمكانية رحيل الثنائي المتوهج النروجي إرلينغ هالاند والانكليزي جود بلينغهام، يستضيف أونيون برلين الاحد ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الالماني لكرة القدم طامحًا لتعزيز سلسلة إنتصاراته الى أربع مباريات تواليًا، بما فيها فوزه الأخير على بشيكتاش التركي 2-1، في دوري أبطال أوروبا الاربعاء والتي برز فيها بلينغهام على نحو لافت.

واكدّ مدرب دورتموند ماركو روزه أنّه "سيفعل المستحيل من اجل المحافظة على بلينغهام وهالاند" في صفوف النادي الالماني بعد بروز اهتمام العديد من الأندية الاوروبية، خصوصاً بعد أن شكّلا ثنائيًا رائعًا.

يحتل دورتموند حاليًا المركز الثالث في ترتيب البوندسليغا (9 نقاط)، وهو سيطمح بلا أدنى شك إلى تضييق الخناق أكثر فأكثر على فولفسبورغ المتصدر (12) وبايرن ميونيخ الثاني (10)، بإنتظار أي زلة من احدهما للاقتراب منهما.

بلغ لاعب وسط منتخب إنكلترا عامه الـ 18 فقط في حزيران/يونيو الماضي، وهو كان نجم اللقاء الافتتاحي لدورتموند في دوري الابطال من خلال تسجيله هدف الافتتاح وتمريره كرة الهدف الذي احرزه زميله هالاند الذي بات في رصيده 21 هدفًا في 17 مباراة ضمن المسابقة القارية الامّ.

ينتهي عقد هالاند في العام 2024، أي قبل عام من إنتهاء عقد بلينغهام، لكنهما باتا هدف كبار الاندية الاوروبية، ما يجعل روزه تحت وابل من الاسئلة حول مصيرهما.

وأجاب مدرب الفريق الاسود والاصفر "كلاهما لاعبان مع دورتموند، وأي شيء آخر ليس سوى في إطار الشائعات".

وتابع "سوف أقوم بكل شيء لتأكيد بقائهما معنا" مكتفيا بالصمت عند سؤاله عن إمكانية توقيع عقدين جديدين معهما.

سجّل هالاند 66 هدفًا في 66 مباراة مع دورتموند، ويملك بندًا جزائيًا في عقده يصبح فعّالاً اعتبارًا من العام المقبل، ما يمكنه من الرحيل مقابل 75 مليون يورو.

وأشارت صحيفة بيلد المتخصصة انّ دورتموند يضع مهاجم تشلسي الإنكليزي تيمو فيرنر على رأس أولوياته كبديل محتمل لهالاند في حال رحيله.

-انتظار دام 11 عامًا-

يتطلع فولفسبورغ الى المحافظة على مكتسبات المراحل الأربع الأولى التي حقق فيها الفوز بالعلامة الكاملة، عندما يستضيف أينتراخت فرانكفورت الاحد.

أما من جهة أخرى، فيطمح بايرن ميونيخ حامل اللقب المنتشي بفوز كبير في عقر دار برشلونة الإسباني 3-صفر في دوري الابطال، إلى مواصلة مطاردة الصدارة عندما يستضيف على أرضه بوخوم في أوّل مواجهة بين الفريقين منذ موسم 2009-2010.

ويعوّل الفريق البافاري على تعثر فولفسبورغ من أجل الانقضاض على الصدارة، إذ يحتل فولفسبورغ صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة من اربعة إنتصارات من أربع مباريات، فيما يأتي بايرن ثانيًا برصيد 10 نقاط من 3 إنتصارات وتعادل.

كما يدخل بايرن الى المواجهة مطمئن البال بعد الاخبار عن تجديد لاعبي وسط منتخب المانيا ليون غوريتسكا ويوزوا كيميش عقديهما مع النادي.

وقال مدرب بوخوم توماس رايس انّ ناديه انتظر 11 عامًا من اجل مباراة كهذه" لكن سيكون على فريقه تقديم اداء مغاير تماما بعد هزائم اخيرة امام هيرتا برلين وكولون والا سيتعرّض لنتيجة قاسية أمام البافاري.

-لاعب تحت الانظار-

يقدّم المهاجم المخضرم ماكس كروسه (33 عامًا) اداء نموذجيًا مع فريقه أونيون برلين، حيث يشكّل ثنائيًا قويًا مع المهاجم النيجيري تايوو أوونيي الذي نجح في التسجيل بالمباريات الثلاث الاولى من الموسم.

وقال إبن الـ 24 عامًا انه تعلم الكثير من اللعب الى جانب كروسه الذي مثّل منتخب المانيا للمرة الاخيرة قبل ست سنوات.

لعب مهاجم أونيون برلين ماكس كروسه للمرة الاخيرة مع منتخب المانيا عام 2015 جون ماكدوغال ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

بخلاف دورتموند، لا يزال أونيون برلين بلا خسارة هذا الموسم بإنتصار وثلاثة تعادلات، وستكون مواجهة هالاند - بلينغهام من جهة وكروسه وأوونيي من جهة اخرى محط انظار عشاق الكرة الالمانية في نهاية الاسبوع.

-إخصائيات بارزة-

- خاض بلينغهام 33 مباراة في مسيرته مع دورتموند وسجّل ستة اهداف فيها، رغم انه بلغ عامه الـ 18 فقط في حزيران/يونيو الماضي.

- مرّ 30 عامًا منذ آخر فوز لبوخوم على بايرن ميونيخ

- هدفان من اصل 3 سجلهما أوونيي جاءا بعد تمريرة أخيرة من كروسه.

© 2021 AFP