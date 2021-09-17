تعيين أمل كلوني مستشارة لمدعي المحكمة الجنائية الدولية للنزاع في دارفور

تولغا أكمين ا ف ب/AFP

المحامية اللبنانية-البريطانية المتخصصة بحقوق الانسان أمل كلوني خلال مؤتمر في لندن في 10 تموز/يوليو 2019.

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لاهاي (أ ف ب)

عين مدعي المحكمة الجنائية الدولية الجديد الجمعة المحامية المعروفة في مجال حقوق الانسان أمل كلوني مستشارة خاصة للنزاع في دارفور بالسودان.

سبق أن تولت كلوني عددا من القضايا في المحكمة التي مقرها في لاهاي، المحكمة الوحيدة الدائمة في العالم لجرائم الحرب.

ومنصبها الذي يركز على دارفور هو أحد المناصب الخاصة الجديدة التي أنشأها المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان الذي تولى مهامه في تموز/يوليو.

وقال خان في بيان "يسرني أن أرحب بمثل هذه المجموعة المميزة من الخبراء وأنا ممتن لرغبتهم في العمل كمستشارين خاصين لي".

زوج كلوني، نجم هوليوود جورج كلوني، سبق أن قام بحملات منذ فترة طويلة من أجل حقوق الانسان في منطقة دارفور.

وتقول الأمم المتحدة إن 300 ألف شخص قتلوا ونزح 2,5 مليون خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004.

اندلع القتال عندما حمل المتمردون الأفارقة السود السلاح ضد نظام عمر البشير المخلوع، احتجاجا على تمييز منهجي.

ومثلت أمل كلوني المقيمة في لندن اربع ضحايا من دارفور في قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد علي كوشيب، زعيم ميليشيا الجنجويد المسلحة التي أنشأتها الحكومة.

كما شاركت في سلسلة من قضايا حقوق الإنسان شملت دولا بينها العراق وبورما والفيليبين وكذلك قضايا جنائية تشمل لبنان ويوغوسلافيا السابقة.

والسنة الماضية، تصدرت العناوين بعد استقالتها من منصبها كمبعوثة بريطانية لحرية الإعلام احتجاجا على قرار الحكومة "المؤسف" لخرق اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية خان إن فريق المستشارين الخاصين المؤلف من 17 عضوا "تم اختياره من مختلف مناطق العالم مع تنوع ثقافي ولغوي وجنساني".

© 2021 AFP