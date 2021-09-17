منظمة شنغهاي للتعاون توافق على عضوية إيران فيها

اليكسي دروزينين سبوتنيك/ا ف ب

صورة مؤرخة في 17 أيلول/سبتمبر 2021 للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته عبر الفيديو في قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون

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دوشانبي (أ ف ب)

وافق أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، بقيادة موسكو وبكين، الجمعة على عضوية إيران المستقبلية في هذا التحالف الذي يسعى لأن يكون نظيرا للنفوذ الأميركي حتى لو بقي عمله الملموس محدودا.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال خطاب عبر الفيديو من الصين وفقا لما ورد في التعليقات المترجمة إلى الإنكليزية "اليوم سنطلق الإجراءات لإدخال إيران في عضوية منظمة شنغهاي للتعاون".

تحدث الرئيس الصيني خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة هذا الأسبوع في دوشانبي، عاصمة طاجيكستان. وتضم المنظمة أيضا الهند وباكستان والعديد من دول آسيا الوسطى.

ورحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اللذان كانا يشاركان افتراضيا في القمة، بعضوية إيران المستقبلية، وكذلك رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الموجود في دوشانبي.

وأعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الموجود في العاصمة الطاجيكية أيضا عن "تقدیره لحسن ضیافة رئيس طاجيكستان امام علي رحمان والشعب الطاجيكي والتخطيط الممتاز الذي تم خلال فترة توليه رئاسة المنظمة" وفق وكالة إرنا للأنباء.

وغرّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على تويتر "يسعدنا أن وثيقة العضوية الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في منظمة شنغهاي للتعاون تمت الموافقة عليها في دوشانبي من قادة الدول الأعضاء".

وقال للتلفزيون الإيراني إن هذه العملية ستنتهي في مهلة تتراوح بين عام وعام ونصف عام.

تقدمت إيران بطلب للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون في وقت مبكر من العام 2008، بدعم قوي من روسيا، لكن النظر في طلبها تباطأ بسبب العقوبات المفروضة على البلاد من الأمم المتحدة وواشنطن بسبب برنامجها النووي.

وأثار انضمام الهند وباكستان إلى المنظمة في العام 2017 تساؤلات حول مستقبل المجموعة. وقد يخلق انضمام إيران تعقيدات جيوسياسية جديدة.

وتريد موسكو وبكين ترسيخ وجودهما كدولتين رئيسيتين في المنطقة، بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وعودة طالبان إلى السلطة.

© 2021 AFP