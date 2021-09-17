واشنطن تدعو دولاً عربية أخرى إلى التطبيع مع إسرائيل (بلينكن)

ماندل نغان ا ف ب

الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن في البيت الأبيض في 17 أيلول/سبتمبر 2021

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واشنطن (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الجمعة دولاً عربية أخرى إلى الاعتراف بإسرائيل، أثناء لقائه مع نظرائه الإماراتي والبحريني والمغربي والإسرائيلي في الذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع التي أبرمتها الدول العربية الثلاث مع الدولة العبرية.

وقال بلينكن أثناء لقاء عبر الانترنت مع الوزراء الأربعة، "سنشجّع مزيداً من الدول لتحذو حذو الإمارات والبحرين والمغرب".

وأضاف "نريد أن نوسع دائرة الدبلوماسية السلمية. من مصلحة دول المنطقة والعالم أن يتمّ التعامل مع إسرائيل كسائر الدول".

في 15 أيلول/سبتمبر 2020، أصبحت الإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تطبّعان علناً علاقاتهما مع إسرائيل، تحت رعاية الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب. وأقدمت المغرب والسودان في ما بعد على الخطوة نفسها.

تقول إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن رغم أنها تعتزم إظهار قطيعة مع نهج ترامب، إنها توافق على الاتفاقات المسماة "اتفاقات أبراهام" (ابراهيم) والتي تُعتبر بمثابة أحد الإنجازات الدبلوماسية الرئيسية التي حققها سلفه الجمهوري.

وأكد بلينكن أن "هذه الحكومة ستواصل تطوير الجهود المتوّجة بنجاح الحكومة السابقة، لمواصلة المضي قدماً في التطبيع".

أعلن وزير الخارجيّة الإسرائيلي يائير لبيد أنه سيتوجّه إلى البحرين بحلول نهاية الشهر الحالي، في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي.

وقال لبيد "نادي اتفاقات أبراهام مفتوح لأعضاء جدد".

وأضاف "أحد أهدافنا المشتركة هو ضمان أن دولاً أخرى ستحذو حذونا وتنضمّ إلينا في هذه الاتفاقات وفي هذه الحقبة الجديدة من التعاون والصداقة".

© 2021 AFP