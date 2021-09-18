إنجاز أعمال ضمان السلامة في كاتدرائية نوتردام في باريس

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كاتدرائية نوتردام في باريس في 19 كانون الأول/ديسمبر 2019

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باريس (أ ف ب)

أُنجزَت أعمال ضمان السلامة والتدعيم في كاتدرائية نوتردام في باريس التي اجتاحها حريق قبل سنتين، على أن تبدأ مرحلة الترميم، بحسب ما أعلنت السلطات السبت.

وكانت التحفة القوطية الشهيرة التي واكبت تاريخ العاصمة الفرنسية مدى أكثر من 850 عاما، خسرت سهمها الرائع وسقفها وساعتها وقسما من قبّتها جرّاء الحريق الذي التهمها في 15 نيسان/أبريل 2019، مما اثار موجة تأثر في كل أنحاء العالم.

وأعلنت الجهة الحكومية المسؤولة عن الحفاظ على الكاتدرائية في بيان أن "أعمال ضمان السلامة والتدعيم التي بدأت في 16 نيسان/أبريل 2019 (بعد يوم من الحريق) اكتملت بنجاح وفقًا للجدول الزمني المحدد".

وأكدت أن "الكاتدرائية باتت آمنة تماماً" بعد هذه المرحلة التي كان من أبرز ما تضمنته تفكيك السقالات التي كانت قائمة أثناء الحريق، وسوى ذلك من الأعمال.

وتوقعت أن تنطلق في الشتاء أول أعمال مرحلة الترميم.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد بإعادة بناء الكاتدرائية في غضون خمس سنوات. ومع أن ورشة الترميم لن تنتهي ضمن هذه المهلة، ستعاود نشاطها الديني اعتباراً من 16 نيسان/أبريل 2024، تاريخ إقامة أول قداس فيها، على ما أعلن في كانون الأول/ديسمبر 2020 رئيس هيئة إعادة إعمارها الجنرال جان لوي جورجولان.

ويجري الإعداد راهناً لإطلاق استدراجات عروض لاختيار الشركات التي ستتولى أعمال الترميم، و"تبدأ هذه الشهر حملة تنظيف معمقة لجدران الكاتدرائية وأرضياتها الداخلية".

© 2021 AFP