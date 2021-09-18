المئات يتظاهرون في تونس رفضا لاجراءات الرئيس ويطالبون بعودة "الشرعية"

فتحي بلعيد ا ف ب

تظاهرة في العاصمة التونسية بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2021 رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها في نهاية تموز/يوليو

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تونس (أ ف ب)

تظاهر مئات بينهم العديد من أنصار حزب النهضة في تونس العاصمة السبت ضد التدابير التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو، مرددين شعارات تطالب بالعودة إلى "الشرعية".

استجابة لنداء نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة.

وجرت التظاهرة وسط حضور أمني كثيف، كما حلقت فوق المكان طائرة مسيّرة تابعة لوزارة الداخلية، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

وهتف المتظاهرون ومن بينهم شخصيات من حزب النهضة الإسلامي، بشعارات من بينها "الشعب يريد إسقاط الانقلاب" و"نريد الشرعية" و"دستور حرية كرامة وطنية".

كما شارك في التظاهرة أنصار ائتلاف الكرامة، وهو حزب محافظ متشدد وحليف لحركة النهضة، إلى جانب بعض الشخصيات اليسارية.

وقال الخبير في القانون الدستوري والناشط اليساري جوهر بن مبارك لوكالة فرانس برس إن هدف التظاهرة إظهار أن هناك "تونسيين يرفضون الانقلاب والاجراءات التي اتخذها الرئيس سعيّد".

وأعلن الرئيس قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو "تدابير استثنائية" أقال بموجبها رئيس الوزراء هشام المشيشي وعلّق أعمال البرلمان وتولى الإشراف على النيابة العامة لمدة شهر مددها في 24 آب/أغسطس "حتى إشعار آخر".

تظاهرة في العاصمة التونسية بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2021 رفضا للاجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في نهاية تموز/يوليو فتحي بلعيد ا ف ب

وقد تحدث سعيّد مذاك عن إمكان تعديل الدستور الذي أُقر عام 2014 ونص على إنشاء نظام مختلط بين الرئاسي والبرلماني تسبب بصراعات متكررة بين مؤسسات السلطة.

واعتبر بن مبارك أن "هذه الإجراءات تنتهك الدستور".

وأضاف أن الاحتجاج جاء من أجل "حماية حريتنا وحقوقنا بعد رؤية بوادر تراجع مستمرة تقوض العملية الديموقراطية" في تونس.

واستند سعيّد في خطوته إلى الفصل 80 من الدستور الذي يمكنه من اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود "خطر داهم" على أمن البلاد.

لكن العديد من المنظمات غير الحكومية والمعارضين والأحزاب السياسية والقضاة والمحامين عبروا عن خشيتهم من "انحراف استبدادي".

© 2021 AFP