برشلونة مهتم بالحصول على خدمات ستيرلينغ في أوائل 2022 (تقارير)

جناح مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ (يمين) خلال مباراة ضد ليستر سيتي في الدوري الانكليزي لكرة القدم، ليستر، وسط انكلترا، في 11 ايلول/سبتمبر 2021

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برشلونة (أ ف ب)

أفادت صحيفة "سبورت" الكاتالونية السبت بأن برشلونة يسعى للحصول على خدمات الجناح الدولي الإنكليزي رحيم ستيرلينغ من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية أوائل 2022.

وأشارت الصحيفة الى أن برشلونة أراد ضم ستيرلينغ هذا الصيف وحتى أن مدير عمليات الكرة في النادي الإسباني ماتيو أليماني سافر الى مانشستر وحاول حسم الصفقة التي تضمنت الإعارة أو حتى التخلي عن المهاجم الإسباني أنطوان غريزمان الذي عاد الى فريقه السابق أتلتيكو مدريد، أو مواطنه عثمان ديمبيلي أو سيرجيو روبرتو لبطل الدوري الممتاز.

وزعمت "سبورت" أن الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق، إلا أن ذلك لن يثني برشلونة عن المحاولة مجدداً في فترة الانتقالات الشتوية رغم الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها والتي أدت هذا الصيف الى رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى باريس سان جرمان الفرنسي.

ورأت الصحيفة الكاتالونية بأن مهمة الحصول على ستيرلينغ لن تكون سهلة، لكن برشلونة يمني النفس بمساعدة من مدرب سيتي الحالي ومدربه ولاعبه السابق بيب غوارديولا من أجل جعل هذه الصفقة ممكنة والسماح للدولي الإنكليزي بترك "استاد الاتحاد" الذي وصل اليه قبل سبعة أعوام.

وما يعزز إمكانية التوصل الى اتفاق بحسب "سبورت"، أن ستيرلينغ وجد نفسه مهمشاً في مستهل الموسم الجديد من الدوري الممتاز في ظل انضمام جاك غريليش من أستون فيلا ووجود النجم البلجيكي كيفن دي بروين، الجزائري رياض محرز، الإسباني فيران توريس، البرازيلي غابريال جيزوس وفيل فودن.

ولم يخض ستيرلينغ أي مباراة كاملة في المراحل الأربع الأولى من الدوري الممتاز، ولعب أساسياً مرة واحدة في المباراة الافتتاحية التي خسرها فريقه ضد توتنهام صفر-1 وخرج في الدقيقة 70، فيما شارك بديلاً في المباريات الثلاث الأخرى التي فاز بها رجال غوارديولا.

كما لعب بديلاً في مباراة دوري الأبطال في منتصف الأسبوع والتي فاز بها سيتي على ضيفه لايبزيغ الألماني 6-3، ودخل في الدقيقة 71.

© 2021 AFP