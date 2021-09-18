بطولة ألمانيا: بايرن ميونيخ يلتهم بوخوم وليفاندوفسكي يواصل تحطيم الارقام القياسية

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لاعب بايرن ميونيخ لوروا سانيه يحتفل بعد تسجيله الهدف الاول في مباراة فريقه امام بوخوم في أليانز أرينا ضمن الدوري الالماني لكرة القدم

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ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب)

دك بايرن ميونيخ حامل اللقب شباك ضيفه بوخوم بسباعية نظيفة واعتلى صدارة ترتيب الدوري الالماني لكرة القدم موقتا ضمن المرحلة الخامسة على ملعب الاول "أليانز أرينا" السبت.

وتقدم الفريق البافاري الى الصدارة موقتا برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، متقدما على فولفسبورغ (12 نقطة من أربع مباريات). ورغم تعادله، تقدم ماينتس الى المركز الثالث مؤقتا بـ 10 نقاط، بإنتظار مباراة بوروسيا دورتموند الرابع حاليا بتسع نقاط والذي يواجه أونيون برلين الاحد. سجّل اهداف بايرن كل من لوروا سانيه (17) ويوزوا كيميش (27 و65) وسيرغي غنابري (32) واليوناني فاسيليس لامبروبولوس (43 خطأ في مرماه) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (61)والكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو-موتينغ (79).

دخل بايرن ميونيخ الى اللقاء وهو لم يخسر منذ 29 مباراة على ارضه في الدوري الالماني، وهذه السلسلة انطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019، علما انّ آخر مرة احرز سلسلة افضل كانت بين آذار/مارس 2016 ونيسان/ابريل 2018 بـ 38 مباراة تواليا.

كذلك، يعيش بايرن فترة مميزة على المستويين الفني والهجومي بشكل خاص، بحيث حقّق فوزا عريضا على حساب برشلونة في عقر داره 3-صفر في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لدوري أبطال اوروبا الثلاثاء الماضي.

وفي ظل سعيه لإبقاء الضغط على فولفسبورغ المتصدر، نجح الفريق البافاري بتحقيق مراده على اكمل وجه من خلال اكتساح بوخوم الذي يعود آخر فوز له على بايرن الى 30 عامًا الى الوراء.

استهل بايرن اللقاء بهيمنة واضحة ولم ينتظر طويلا لترجمتها الى اهداف، فتمكن سانيه من افتتاح التسجيل من ركلة حرّة رائعة إثر خطأ ارتُكب على زميله غنابري (17).

وسرعان ما أضاف أصحاب الارض الهدف الثاني عن طريق كيميش بعد هجمة منسقة فتمكن الدولي الالماني من التسجيل من داخل المنطقة بعدما ارتدت تسديدته ايضا من مدافع بوخوم أرميل بيلا-كوتشاب (27).

وانضم غنابري الى قائمة المسجلين في هذه المباراة بعدما استفاد من هجمة مرتدة إثر تمريرة بينية من توماس مولر ليضيف الهدف الثالث لرجال المدرب يوليان ناغلسمان (32).

وأضاف بايرن هدفًا رابعًا قبل إنتصاف المباراة بمساعدة من لاعب بوخوم لامبروبولوس الذي سجّل خطأ في مرماه بعد ان حاول التمرير الى زميله لحارس مانويل ريمان لكنّ الاخير كان خرج من مرماه فأكملت الكرة طريقها الى الشباك (43).

ابى ليفاندوفسكي ان لا ينضم الى مهرجان الاهداف وهو الذي يعيش افضل ايامه التهديفية، فبعد وصول الكرة اليه إثر تسديدة من غنابري الى داخل المنطقة، لم يتردد المهاجم البولندي في متابعتها بسهولة داخل المرمى معززًا تقدم فريقه الى 5-صفر.

وبات النجم ليفاندوفسكي اول لاعب في تاريخ البندسليغا يسجّل في 13 مباراة متتالية، رافعا رصيده الى سبعة اهداف في صدارة ترتيب الهدافين متفوقًا على النروجي الشاب إرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند (5).

وأضاف كيميش هدفه الشخصي الثاني بعد انفراده بحارس الضيوف ليرفع غلّة فريقه الى ستة اهداف، ولم يتأخر السابع ليأتي ايضا عن طريق البديل تشوبو-موتينغ (79).

وفي النتائج الاخرى، فاز اوغسبورغ على بوروسيا مونشنغلادباخ 1-صفر، فيما تعادل أرمينيا بيليفلد مع هوفنهايم صفر-صفر.

كما انتهت مباراة ماينتس وفرايبورغ بالتعادل السلبي.

يلعب كولون وضيفه لايبزيغ وصيف بطل الموسم الماضي لاحقا.

© 2021 AFP