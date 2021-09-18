بطولة إسبانيا: أتلتيكو يكتفي بالتعادل امام اتلتيك بلباو وسط تخبّط هجومي

بيار فيليب ماركو ا ف ب/ا ف ب

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مدريد (أ ف ب)

واصل اتلتيكو مدريد اداءه المهزوز هجوميا واكتفى بالتعادل للمرة الثانية خلال أربعة ايام على ارضه، وذلك امام أتلتيك بلباو بنتيجة صفر-صفر في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب الاول في "واندا ميتروبوليتانو" السبت في مباراة طرد فيها مهاجمه البرتغالي جواو فيليكس بعد نزوله بديلا في الشوط الثاني، وشهد اداء مخيبا جديدا لمهاجمه الاخر الفرنسي انطوان غريزمان.

دخل أتلتيكو الى اللقاء وهو يتشارك الصدارة مع ريال مدريد وفالنسيا، لكنه اهدى احد الفريقين فرصة ذهبية لتجاوزه في الصدارة عندما يتواجهان الاحد على ملعب الاخير في " ميستايا".

ويحتل اتلتيكو الصدارة مؤقتا برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريال وفالنسيا اللذين يتشاركان المركز الثاني بـ 10 نقاط. فيما يحتل اتلتيك بلباو المركز الرابع مؤقتا بتسع نقاط.

وهذا التعادل هو الثاني لاتلتيكو في أربعة ايام بعد تعادله الاربعاء امام بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا سلبا ايضا، ما يسلط الضوء على عجز المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني حتى اللحظة على ايجاد التركيبة الهجومية الملائمة رغم وجود العديد من الاسماء اللامعة في الخط الامامي. كما انه كان اكتفى بنقطة المباراة ضد منافسه فياريال ايضا الاسبوع الماضي في الدوري المحلي بتعادله معه 2-2.

-"ثقة مطلقة بفريقه"-

وعن اداء فريقه الهجومي، اجاب سيميوني "لدي ثقة مطلقة بفريقي، وسوف نعمل من اجل الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الاسماء التي نملكها، الى ان نصل الى ما نصبو اليه، وهو تسجيل الاهداف".

ولم يستطع غريزمان العائد على سبيل الاعارة الى الفريق بعد انتقاله سابقا الى برشلونة، التسجيل مجددا في مواجهاته الثالثة مع الفريق منذ عودته علما بانه واجه صفير الاستهجان من قبل انصار فريقه في المباراة ضد بورتو، قبل ان يُستبدل في الشوط الثاني بمهاجم برشلونة السابق ايضا الاوروغوياني لويس سواريس. ووسط الاحباط جراء عدم التسجيل، دفع جواو فيليكس سبب عصبيته واعتراضه المتكرر على قرارات الحكم خيسوس جيل، وبعد ان سدد الكرة غاضبا نحو المدرجات واصاب احد مشجعي فريقه، رفع الحكم في وجهه البطاقة الصفراء الثانية في المباراة ما ادى الى طرده في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة اضاعة فرص من الجانبين، ما جعل من نتيجة المباراة عادلة للفريقين، حيث شهد اللقاء صراعا بدنيا واستبسالا من اللاعبين على ارض الملعب.

-غريزمان من دون اهداف-

وحظي غريزمان بأفضل فرصه بعد 57 ثانية من انطلاق المباراة لكنّ كرته مرّت فوق المرمى، قبل ان يحاول مرة اخرى اثر تمريرة عرضية لكنه لم يتمكن من اصابة المرمى.

ودفع سيميوني بالرباعي سواريس، البلجيكي يانيك كاراسكو، المكسيكي هيكتور هيريرا وفيليكس بعد مرور ساعة من عمر المباراة، الا انّ كل محاولات المدرب الارجنتيني باءت بالفشل للخروج بالفوز.

ورمى اتلتيك بثقله في اوارخ المباراة محاولا استغلال النقص العددي في صفوف اصحاب الارض وحصل على فرصة قوية لخطف الفوز في وقت متأخر عندما انفرد أسيير فيلاليبر بالحارس السلوفيني يان أوبلاك لكن كرته جاءت بعيدة عن المرمى.

ومن جهة اخرى، اعاد لاعب اتلتيكو السابق، راداميل فالكاو عقارب الساعة الى الوراء وسجّل هدفا لرايو فايكانو الذي فاز على ضيفه خيتافي 3-صفر.

وعاد فالكاو الى الدوري الإسباني بعد ثمانية اعوام على رحيله من اتلتيكو الى موناكو الفرنسي، عندما كان احد اخطر المهاجمين في العالم علما بانه دافع ايضا عن الوان ناديي مانشستر يونايتد وتشلسي الانكليزي ثم غلطة سراي التركي.

وعن مشاركة فالكاو الاولى مع الفريق قال مدرب رايو فايكانو، اندوني إرايولا "دخل الى المباراة بهدف مساعدة الفريق ولمحاولة الإندماج بأقصى سرعة ممكنة".

وتابع "لقد تدرب بشكل جيد، ساعدنا بالتأكيد وسجّل الهدف الذي حسم المباراة. يجب ان نستمر في العمل معه. هناك بعض الافكار التي يجب ان يتأقلم معها، لكن وضعه الحالي جيد جدا".

يحتل رايو فايكانو المركز الثامن في الترتيب العام برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، بينما يقبع خيتافي في المركز الاخير من دون نقاط.

© 2021 AFP