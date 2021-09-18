بطولة فرنسا: الشك يحوم حول مشاركة مبابي أمام ليون

فرانك فيف ا ف ب/ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

يحوم الشك حول مشاركة كيليان مبابي في مباراة الأحد المرتقبة بين باريس سان جرمان وضيفه ليون في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك بسبب إصابة في القدم بحسب ما أفاد مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وكشف بوكتينيو الجمعة من مركز تمارين النادي الباريسي في سان-جرمان-أون-لاي أن مبابي "تمرن مع المجموعة (صباح السبت) مع اتخاذ بعض الاحتياطات".

وتابع "نحن سعداء بالتطور الحاصل" في الإصابة التي تعرض لها الأربعاء أمام كلوب بروج البلجيكي (1-1) في دوري أبطال أوروبا، مضيفاً "سنرى غداً (الأحد) إذا سيكون ضمن المجموعة أم لا".

ويعاني ابن الـ22 عاماً الذي سجل أربعة أهداف حتى الآن في مستهل الموسم الجديد، من التواء طفيف في الكاحل بحسب ما كشف بوكيتينو بعد التعادل المخيب الأربعاء في بروج.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها مبابي مشاكل بدنية منذ انطلاق الموسم الجديد، إذ غاب عن المباراتين الأخيرتين لمنتخب فرنسا أوائل الشهر الحالي في تصفيات مونديال 2022 بسبب أوجاع في ربلة ساقه اليمنى.

وستكون مباراة الأحد بين النادي الباريسي، الفائز بمبارياته الخمس الأولى في الدوري المحلي، وليون الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في "بارك دي برينس" منذ وصوله الى نادي العاصمة الفرنسية في صفقة انتقال حر بعد قرار الانفصال عن برشلونة الإسباني.

© 2021 AFP