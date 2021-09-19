اليوم الأخير للانتخابات التشريعية في روسيا في ظلّ حذف توصيات المعارضة للاقتراع

ألكسندر نيمينوف ا ف ب

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موسكو (أ ف ب)

يتوجّه الروس إلى صناديق الاقتراع الأحد في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية، التي استُبعدت عنها حركة المعارض أليكسي نافالني فيما حذفت شركتا "غوغل" و"آبل" نصائحها بشأن التصويت تحت ضغط السلطات.

ويُتوقع أن يفوز في الانتخابات بدون مفاجأة، حزب "روسيا الموحّدة" الحاكم رغم تراجع شعبيته، بعد أشهر من القمع استُبعد خلالها منتقدو الرئيس فلاديمير بوتين عن هذه الانتخابات التي تُجرى على مدى ثلاثة أيام، من الجمعة إلى الأحد، وبشكل جزئي عبر الانترنت.

سُجن الناشط المناهض للفساد وأبرز منتقدي الكرملين أليكسي نافالني (45 عاماً) في كانون الثاني/يناير الماضي على خلفية قضية احتيال يعتبرها مدفوعة سياسيا. وحُظّرت منظماته بعد تصنيفها "متطرفة" وفرّ عدد كبير من المتعاونين معه من البلاد بسبب ضغوط قضائية.

وقال فلاديمير زاخاروف وهو رجل أعمال يبلغ 43 عاماً جاء ليدلي بصوته السبت في سان بطرسبورغ ثاني مدن البلاد، "ليس هناك انتخابات فعلية. ليس لدى الناس خياراً تقريباً، هناك عدد قليل جداً من الأحزاب، في الواقع لا يوجد شيء للاختيار منه".

من جانبها، اعتبرت ايكاتيرينا وهي موظفة تبلغ 40 عاماً، أن "هذا خيار بدون خيار. سنختار الأقلّ سوءاً".

ويُدعى حوالى 108 ملايين روسي للتصويت حتى الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش الأحد، ويُنتظر صدور أولى النتائج في ساعة متأخرة الأحد. ويهدف الاقتراع إلى إعادة انتخاب 450 نائباً في مجلس الدوما أحد غرفتي البرلمان الروسي الذي يسيطر عليه حالياً حزب روسيا الموحّدة. وتُجرى أيضاً انتخابات محلية وإقليمية.

بحسب لائحة الانتهاكات التي أعدّتها منظمة "غولوس" غير الحكومية المتخصصة في مراقبة الانتخابات، أُحصيت قرابة 3500 مخالفة صباح الأحد بعد أكثر من يومين على بدء التصويت، من بينها حشو الصناديق وضغوط للاقتراع.

ونظرا إلى عدم السماح لأي شخص مناهض للكرملين تقريبا بالترشح للانتخابات التشريعية، أسس أنصار نافالني استراتيجية أطلقوا عليها تسمية "التصويت الذكي" بهدف دعم المرشح الذي غالباً ما يكون شيوعياً، الأوفر حظا لمقارعة مرشح الحزب الحاكم "روسيا الموحدة".

- "داوود و جالوت" -

في الماضي، لاقى هذا التكتيك بعض النجاح خصوصاً في موسكو عام 2019. خلال الأشهر الأخيرة، سعت السلطات إلى عرقلة الوصول إلى توصيات المعارضة للتصويت، ممارسةً ضغوطا على شركتي الانترنت العملاقتين "غوغل" و"آبل".

امرأة ناخبة داخل مركز اقتراع في موسكو في 18 أيلول/سبتمبر 2021 ألكسندر نيمينوف ا ف ب

خضعت غوغل وآبل أخيراً الجمعة، ووافقتا على حذف من متجريهما للتطبيقات تطبيق "التصويت الذكي" التابع لنافالني. واتّهم أنصاره الشركتين الأميركيتين بأنهما "استسلمتا لابتزاز الكرملين".

وعرقلت شركة غوغل صباح الأحد أيضاً الوصول إلى محتويات أخرى تتضمن هذه التوصيات الانتخابية: مقطعا فيديو نُشرا على منصة يوتيوب التي تملكها غوغل، ولائحتان منشورتان على خدمة "غوغل دوكس" للتحكم بالنصوص.

وردّ فريق نافالني عبر نشر شريط فيديو جديد مماثل على يوتيوب ونسخ جديدة من اللوائح عبر غوغل دوكس. ونُشرت عبر موقع تويتر أيضاً تعليمات لتحميل شبكة افتراضية خاصة "في بي إن" للالتفاف على الرقابة المفروضة.

وألغى تطبيق تلغرام للمراسلة الذي يحظى بشعبية كبيرة في روسيا، أيضاً إرشادات التصويت المنشورة على منصّته.

وأفادت مصادر مقربة من آبل وغوغل، وكالة فرانس برس أن الشركتين اتخذتا قرارهما مقابل تهديدات تلقتاهما من السلطات الروسية، خصوصاً بشأن توقيف موظفيهما المحليين.

وأقرّ ليونيد فولكوف المقرب من نافالني، السبت أن الكرملين حقق "انتصاراً هائلاً" على عمالقة الانترنت، داعياً رغم كل شيء أنصار المعارضة إلى التعبئة في هذه "المعركة بين داوود و جالوت".

أكّدت اللجنة الانتخابية الروسية السبت أنها تعرّضت لهجمات إلكترونية منظمة من "الخارج" وقالت إنها تتوقع حصول محاولات جديدة الأحد.

وبما أن القسم الأكبر من المعارضة المناهضة لبوتين أُقصي عن الاقتراع، سيفرض حزب روسيا الموحّدة نفسه في الانتخابات بسبب عدم وجود منافسة فعلية ورغم تراجع شعبيته إلى أقل من 30% بحسب استطلاع للرأي أجراه مركز حكومي. إذ إن الأحزاب الأخرى الممثلة في الدوما، من شيوعيين وقوميين ووسطيين، تعتمد نهجا قريبا من الكرملين حول القضايا الأساسية.

© 2021 AFP