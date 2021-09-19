بطولة ألمانيا: ثنائية هالاند تقود دورتموند لوصافة موقتة

إينا فاسبندر ا ف ب/ا ف ب

المهاجم الدولي النروجي إرلينغ هالاند سجل ثنائية من رباعية فوز فريقه بوروسيا دورتموند أمام أونيون برلين في المرحلة الخامسة من الدوري الالمان على ملعب سيغنال إيدونا بارك في 19 أيلول/سبتمبر 2021

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برلين (أ ف ب)

سجل المهاجم الدولي النروجي إرلينغ هالاند ثنائية من رباعية فريقه بوروسيا دورتموند وقاده للفوز على ضيفه أونيون برلين 4-2 الاحد، ضمن منافسات المرحلة الخامسة للدوري الالماني لكرة القدم، واحتلال المركز الثاني موقتاً.

وافتتح البرتغالي رافايل غيريرو التسجيل لدورتموند في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف هالاند الهدفين الثاني والرابع (24 و83)، فيما جاء الهدف الثالث عبر النيران الصديقة بفضل مارفين فريدريخ خطأ في مرمى فريقه (52).

وسجل للفريق الضيف ماكس كروسه (57 من ركلة جزاء) والبديل أندرياس فوغلسامر (81).

وحقق الفريق "الاصفر والاسود" فوزه الرابع هذا الموسم والثالث توالياً في الدوري بعد هوفنهايم 3-2 وباير ليفركوزن 4-3 مقابل هزيمة، رافعاً رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أونيون برلين في المركز الثامن عند 6 نقاط من فوز و3 تعادلات وهزيمة.

وكان غيريرو البادئ بالتسجيل بعد 10 دقائق من صافرة بداية الشوط الاول، بعد تبادل للكرة مع القائد ماركو رويس داخل منطقة الجزاء انهاه بتسديدة "على الطاير" بقدمه اليسرى في الزاوية المعاكسة.

وكالعادة، ترك هالاند بصمته التهديفية بعد تمريرة عرضية من البلجيكي توما مونييه على الجهة اليمنى، تابعها الأوّل رأسية في المرمى (24)، قبل أن يتسبب النروجي بالثالث بعدما اربك فريدريخ المتقدم عليه اثر عرضية من رويس، ليودعها مدافع أونيو برلين في شباك حارسه أندرياس لوتيه (52).

وقلص الضيف الفارق بتسديدة من كروسه خدعت الحارس السويسري كوبل المرتمي للجهة المعاكسة (57)، ليعود ويسجل الثاني بعد ركلة ركنية تابعها فوغلسامر رأسية في المرمى (81).

وفي وقت استعاد أونيون برلين أنفاسه وأمله بمعادلة النتيجة، وجّه هالاند الضربة القاضية لمنافسه بتسجيله الرابع بعد دقيقتين فقط اثر تمريرة رائعة من مات هوملس، تابعها النروجي بقدمه اليسرى وارسلها ساقطة فوق الحارس لوتيه المتقدم عن مرماه.

ورفع هالاند رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 11 هدفاً في مختلف المسابقات، منها 7 في الـ "بوندسليغا" وضعته في صدارة ترتيب الهدافين متساوياً مع مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

واختتم دورتموند مهرجانه بتسديدة من رويس اصطدمت بالقائم الايسر (85).

-فوز ثمين بـ 10 لاعبين-

وصعد باير ليفركوزن إلى المركز الثالث موقتاً بعد فوزه الثمين بعشرة لاعبين على مضيفه شتوتغارت 3-1، قبل أن يتراجع للرابع اثر فوز دورتموند.

وافتتح ثلاثية ليفركوزن روبرت أندريش بعد دقيقتين من صافرة البداية، وأضاف المهاجم التشيكي باتريك شيك (19)، قبل أن يُطرد مسجل الهدف الأول بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 31 اثر عرقلة من الخلف.

وسجل البلجيكي أورل مانغالا هدف الشرف لأصحاب الأرض (38)، قبل أن يوجه لهم فلوريان فيرتس الضربة القاضية بتسجيله الهدف الثالث للضيوف (70).

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد شتوتغارت الذي مني بخسارته الثالثة هذا الموسم عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

وتابع شتوتغارت مسلسل هزائمه أمام ليفركوزن حيث لم يفز في سوى في مباراة واحدة من مواجهاته الـ 19 الاخيرة في الدوري المحلي، مقابل 4 تعادلا و14 هزيمة، علماً أن انتصاره الاخير يعود إلى نيسان/أبريل 2018.

من ناحيته، حافظ ليفركوزن على سجله خالياً من الخسارة على ارض شتوتغارت للمباراة العاشرة، حيث فاز في 7 وتعادل في 3 منذ خسارته الاخيرة أمامه 1-2 في نيسان/أبريل 2010.

ويلعب لاحقا فولفسبورغ (12 نقطة) الذي بامكانه استعادة الصدارة من بايرن ميونيخ (13) في حال فوزه على أينتراخت فرانكفورت.

© 2021 AFP