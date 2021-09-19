بطولة إنكلترا: رونالدو يسجل مجدداً ولينغارد ودي خيا ينقذان يونايتد من فخ وست هام

حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا (وسط) وزميله المهاجم جيسي لينغارد (يمين) يحتفلان بفوز فريقهما على وست هام يونايتد 2-1 في الدوري الانكليزي في 19 ايلول/سبتمبر 2021.

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لندن (أ ف ب)

هزّ المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الشباك مجدداً وأنقذ مع البديل جيسي لينغارد وحارس المرمى الدولي الإسباني دافيد دي خيا فريقهم مانشستر يونايتد من فخ مضيفه وست هام يونايتد وساهموا في فوزه 2-1 الأحد على ملعب لندن الأولمبي في المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ووجد مانشستر يونايتد نفسه متخلفاً بهدف للدولي الجزائري سعيد بن رحمة بتسديدة قوية ارتطمت بجسم المدافع الدولي الفرنسي رافايل فاران وخدعت دي خيا (30)، وأدرك رونالدو التعادل بعد خمس دقائق مستغلاً تمريرة من مواطنه برونو فرنانديش (35) مسجلاً هدفه الرابع في ثالث مباراة بألوان فريقه القديم الجديد في مختلف المسابقات منذ عودته الى صفوفه هذا الصيف قادماً من يوفنتوس الايطالي.

ونجح لينغارد، بديل لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا (73)، في تسجيل هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة 89 عندما تلقى كرة داخل المنطقة من الصربي نيمانيا ماتيتش (88)، بديل البرازيلي فريد، فتلاعب بالمدافع الفرنسي كورت زوما وسددها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الدولي البولندي لوكاس فابيانسكي (89).

وعوض لينغارد الذي لعب الموسم الماضي مع وست هام على سبيل الاعارة، خطأه الفادح الذي تسبب في خسارة فريقه أمام مضيفه يونغ بويز السويسري (1-2) منتصف الاسبوع في مسابقة دوري أبطال أوروبا بتمريرة خاطئة استغلها الفرنسي جوردان سيباتشو لتسجيل هدف الفوز.

وحصل وست هام يونايتد على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع اثر لمسة يد على المدافع لوك شو بعد تمريرة عرضية للبديل الدولي الاوكراني أندري يارمولنكو، فانبرى لها مارك نوبل الذي دفع به مدرب الفريق الاسكتلندي ديفيد مويز خصيصاً لتنفيذها باشراكه مكان جارود بوين، فتصدى لها دي خيا الذي لطالما واجه انتقادات من جماهير النادي لضعفه في ركلات الجزاء والترجيح (90+4).

وهو الفوز الثالث على التوالي لمانشستر يونايتد والرابع هذا الموسم فلحق بليفربول الى الصدارة برصيد 13 نقطة مع أفضلية الاهداف للاول، فيما مني وست هام بخسارته الاولى هذا الموسم بعد فوزين وتعادلين.

ويلتقي الفريقان الأربعاء في الدور الثالث لكأس الرابطة على ملعب "أولدترافورد" في مانشستر.

- برايتون يواصل انطلاقته الجيدة -

وتابع برايتون انطلاقته الجيدة هذا الموسم عندما عمق جراح ضيفه ليستر سيتي 2-1.

سجل الفرنسي نيل موباي (35 من ركلة جزاء) وداني ويلبيك (50)، وقلص ليستر سيتي بهدف لنجمه جايمي فاردي (62).

وهو الفوز الثاني توالياً لبرايتون والرابع هذا الموسم مقابل خسارة واحدة فارتقى الى المركز الثالث موقتاً برصيد 12 نقطة، فيما مني ليستر سيتي بخسارته الثانية توالياً والثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ست نقاط وتراجع الى المركز الثاني عشر.

ويلعب لاحقاً توتنهام مع تشلسي.

© 2021 AFP