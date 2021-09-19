بطولة فرنسا: نيس يهدر الفوز أمام موناكو في "دربي" كوت دازور

فاليري هاش ا ف ب/ا ف ب

ردة فعل مهاجم نيس الفرنسي-الجزائري أمين فريد غويري بعد اهداره ركلة جزاء في الدقائق القاتلة من عمر مباراة فريقه أمام موناكو في الدوري الفرنسي على ملعب أليانز ريفييرا ستاديوم في نيس في 19 أيلول/سبتمبر 2021

إعلان اقرأ المزيد

نيس (فرنسا) (أ ف ب)

أهدر نيس فرصة الفوز على ضيفه موناكو مكتفياً بالتعادل 2-2 في "دربي" كوت دازور الأحد، ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل الدوليان الجزائريان أندي ديلور (51) وهشام بوداوي (73) هدفي نيس، والروسي ألكسندر غولوفين (39) ووسام بن يدر (77 من ركلة جزاء) هدفي موناكو.

وحصل نيس على ركلة جزاء في الدقيقة 82 فشل مهاجمه الفرنسي-الجزائري أمين فريد غويري (21 عاماً) في ترجمتها إلى هدف الفوز، ليخرج من ملعب "أليانز ريفييرا" بنقطة التعادل.

ويحتل نيس الذي خاض مباراة أقل، المركز الرابع برصيد 10 نقاط، فيما يقبع موناكو في المركز الثالث عشر مع 5 نقاط في بداية متواضعة شهدت فوزه في مباراة واحدة مقابل تعادلين و3 هزائم.

وحافظ نيس أمام نادي الإمارة على سجله خالياً من الخسارة في هذا الموسم، فبعد تعادله أمام رينس سلباً حقق سلسلة من 3 انتصارات توالياً من دون أن تهتز شباكه أمام ليل وبوردو بنتيجة واحدة 4-صفر ونانت بهدفين نظيفين.

ويأتي تعادل موناكو بعد بداية جيدة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه على شتورم غراس النمسوي بهدف نظيف من رأسية مهاجمه السنغالي كريبين دياتا.

وافتتح نادي الإمارة التسجيل في الدقيقة 39 بفضل غولوفين بعد تمريرة عرضية من البرتغالي جيلسون مارتنس.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الشوط الثاني برأسية من ديلور بعد تمريرة من غويري (51)، ليعود الأخير ويضطلع بدور في الهدف الثاني بعد مجهود فردي وتمريرة إلى ديلور ومنه إلى مواطنه بوداوي الذي تابعها بقدمه اليمنى في الشباك (73).

ولم تدم فرحة نيس سوى اربع دقائق سجل موناكو التعادل من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عودته إلى تقنية الحكم المساعد "في آيه آر" لتأكيد خطأ على قائد موناكو البرازيلي كايو هنريكي، ونفذها بن يدر بنجاح في شباك الحارس الأرجنتيني والتر بينيتس، قبل أن يهدر غويري فرصة الفوز على فريقه.

© 2021 AFP