مقتل زعيم مجموعة مرتبطة بتنظيم الدولة الاسلامية في اندونيسيا

تيمور ماتهاري ا ف ب

شرطيان يحملان صندوقا يحتوي على أدلة عثرت عليها الشرطة خلال مداهمة في قرية جاجاواي في باندونغ في 15 اب/اغسطس 2017. وأوقفت الشرطة خمسة اشخاص يُشتبه بارتباطهم بتنظيم الدولة الاسلامية، مشيرة أيضا إلى مصادرة مواد تستخدم في تصنيع القنابل.

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باريجي (Indonesia) (أ ف ب)

قتل زعيم جماعة جهادية إندونيسية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، وفق ما أعلنت الشرطة الإندونيسية الأحد.

قُتل علي كالورا، زعيم مجاهدي شرق إندونيسيا، السبت في أدغال جزر سولاويسي (سيليبيس) وسط اندونيسيا، مع عضو آخر يُدعى جاكا رمضان.

أشارت الشرطة إلى أنها بدأت عملية مطاردة للعثور على أربعة أعضاء آخرين من "مجاهدي شرق إندونيسيا".

قال رودي سوفهريادي، قائد الشرطة في جزيرة سولاوسي، الأحد "سنواصل البحث حتى نلقي القبض عليهم".

يأتي ذلك بعد شهرين من مقتل عضوين آخرين في هذه الجماعة اثناء تبادل إطلاق النار في نفس المنطقة.

وتصنف الولايات المتحدة "مجاهدي شرق إندونيسيا" كمنظمة إرهابية، وهي أحدى الجماعات المتطرفة في أرخبيل جنوب شرق آسيا التي اقسمت الولاء لتنظيم الدولة الاسلامية.

وبعد أن توارت في أدغال سولاويسي لسنوات، أصبح المجموعة الآن تضم عددا ضئيلا من الأعضاء.

في أيار/مايو، قُتل في آخر هجوم نسب إليها أربعة مزارعين - قطع رأس أحدهم - في قرية نائية.

ويتزعم علي كالورا المجموعة بعد مقتل الشيخ ابو وردا سانتوسو، المطلوب الاول في البلاد، على يد الجيش في عام 2016. وغالبا ما كان يظهر سانتوسو، ذو الشعر الطويل، في مقاطع فيديو حاملا بندقية وهو يحث على شن هجمات ضد قوات الأمن.

كما كان يقوم بتجنيد أعضاء من الخارج، بينهم من أقلية الاويغور المسلمة في الصين.

حملت سلسلة هجمات دامية، وبينها اعتداءات بالي في 2002 (202 وقتيلان)، اندونيسيا على خوض "حربها على الارهاب" في البلاد، التي تقطتها أعلى نسبة من المسلمين في العالم.

© 2021 AFP