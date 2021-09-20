استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا بعد توقف لأكثر من عامين

محمود تركية ا ف ب

وزير الاقتصاد والصناعة المالطي سيلفيو شامبري (يسار) يلتقي وزير المواصلات الليبي محمد الشهوبي في مطار معيتيقة الدولي في طرابلس في 20 أيلول/سبتمبر 2021

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طرابلس (أ ف ب)

أعادت ليبيا ومالطا تسيير الرحلات الجوية بين العاصمة طرابلس وفاليتا الاثنين، بعد أكثر من عامين على إيقافها نتيجة للحرب التي اندلعت غرب البلاد.

وقال محمد الشهوبي، وزير المواصلات الليبي في مؤتمر صحافي مشترك مع سيلفيو شامبري، وزير الاقتصاد المالطي من داخل مطار معيتيقة الدولي بطرابلس،"نعلن اليوم التدشين رسمياً، أولى الرحلات الجوية بين البلدين، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين".

وأضاف الشهوبي أن "استئناف الرحلات الجوية جاء بعد توقيع اتفاقية بين البلدين، لتسيير عدد 4 رحلات أسبوعياً".

من جهته، وصف وزير الاقتصاد المالطي إعادة استئناف الرحلات مع ليبيا، بأنه خطوة في "الاتجاه الصحيح".

وتابع "هذه الخطوة تأتي في إطار مساعدة ليبيا على الانتعاش، خاصة ومالطا تعبر دائما عن صوت الليبيين في الاتحاد الأوروبي".

وأعلنت الحكومة الليبية الأسبوع الماضي، توصلها لاتفاقية مع نظيرتها المالطية، تعيد من خلالها استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وأشارت الحكومة الليبية إلى أن الخط الجوي مع مالطا سيقلل من مشاق سفر الليبيين القاصدين أوروبا.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يفرض حظراً على شركات الطيران الليبية فوق أجواء دول الاتحاد منذ العام 2014 لأسباب "أمنية".

كما يُنتظر إعادة الرحلات الجوية بين مطار القاهرة الدولي وثلاثة مطارات ليبية (طرابلس ومصراتة وبنغازي) نهاية الشهر الجاري، للمرة الأولى منذ العام 2014، حيث كان يقتصر خلال السنوات الماضية تسيير الرحلات الجوية بين ليبيا ومصر عبر مطار "برج العرب" في الاسكندرية.

وتعاني ليبيا منذ عقد من فوضى أمنية عقب سقوط نظام القذافي، فيما تسعى من خلال السلطة السياسية الجديدة "الموقتة" التي اختيرت في شباط/فبراير الماضي، إلى التحضير للانتخابات العامة نهاية العام الجاري.

© 2021 AFP