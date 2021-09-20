حمم البركان تؤدي لتدمير نحو مائة منزل في جزر الكناري الاسبانية

ديزيريه مارتن ا ف ب/AFP

سحابة من الدخان تتصاعد من بركان في جزيرة لا بالما في جزر الكناري في 19 ايلول/سبتمبر 2021

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لوس يانوس دي أريداني (إسبانيا) (أ ف ب)

واصل بركان كومبري فييخا في جزيرة لا بالما الإسبانية في أرخبيل الكناري السياحي الاثنين القاء حممه البركانية التي دمرت، بحسب السلطات، نحو مئة منزل بينما كانت تنحدر ببطء نحو البحر.

قالت لورينا هيرنانديس لابرادور، مستشارة بلدية لوس يانوس دي اريداني، لوكالة فرانس برس "حتى الآن تم إجلاء خمسة آلاف شخص فيما دمر مئة منزل في بلدات لوس يانوس وإل باسو وتاثاكورتي".

لم يسجل حتى الان سقوط أي ضحايا في ثةران البركان الأحد، وهو الأول في جزيرة لا بالما منذ 50 عاماً.

قال متحدث باسم الحكومة الاقليمية لوكالة فرانس برس أن التدقيق بالحصيلة "لا يزال جاريا".

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تدفقات هائلة من الحمم البركانية وهي تحرق الأشجار وتغطي الطرق بالكامل وتندفع نحو المنازل عبر النوافذ المفتوحة.

وذكر معهد جزر الكناري لعلم البراكين أن الحمم تتقدم بسرعة تبلغ 700 متر في الساعة وحرارتها حوالى ألف درجة مئوية.

أكد رئيس بلدية إل باسو، إحدى القرى الأربع التي تم إخلاؤها بشكل وقائي من قبل السلطات، للتلفزيون العام أن "ما لا يقل عن عشرين منزلاً" قد "دمرت بالكامل" في بلدته.

كان بركان كومبري فييخا، الواقع في وسط جزيرة لا بالما، يخضع للمراقبة الدقيقة منذ أسبوع بسبب الارتفاع الكبير في النشاط الزلزالي. وثار الأحد بعيد الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ).

وتُقدر كمية الحمم البركانية ما بين 17 و 20 مليون متر مكعب، بحسب رئيس منطقة جزر الكناري أنخيل فيكتور توريس الذي حذر في مقطع فيديو نُشر على "تويتر" من أن الثوران "سيستمر" لهذا السبب.

قرر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الذي كان من المقرر أن يغادر إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التوجه على الفور إلى الجزيرة التي وصل إليها مساء الأحد لمتابعة تطورات الوضع والعمليات الجارية. ومن المقرر أن يزور الاثنين مركز استقبال يؤوي من تم إجلاؤهم.

ويعود تاريخ آخر انفجار للبركان إلى عام 1971.

يبلغ عدد سكان هذه الجزيرة، وهي واحدة من الجزر السبع في الأرخبيل الواقع قبالة سواحل شمال غرب إفريقيا، نحو 85 ألف نسمة.

© 2021 AFP