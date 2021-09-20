فيدرر يعتبر أنه تخطى المرحلة الصعبة خلال فترة تعافيه

لقطة للسويسري روجيه فيدرر خلال مباراته ضد الاسباني رافايل نادال في دورة ميامي في كرة المضرب. الثاني من نيسان/ابريل 2017

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زوريخ (سويسرا) (أ ف ب)

رأى النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر (40 عاما) أن عودته الى الملاعب ليست قريبة لكنه اعتبر أنه تخطى المرحلة الصعبة خلال تعافيه من اصابة في ركبته اليمنى.

وخضع فيدرر لعمليتين جراحيتين في ركبته اليمنى قبل العودة مطلع العام الحالي الى الملاعب، لكنه اكتفى بخوض 13 مباراة فقط قبل ان يخضع لعملية جراحية ثالثة بعد خروجه من الدور ربع النهائي في بطولة ويمبلدون الانكليزية في تموز/يوليو الماضي.

وقال فيدرر في حدث في زيوريخ نظمته مرسيدس بنز إحدى الشركات الراعية له الاثنين "انا في حالة جيدة، عملية التعافي تسير خطوة خطوة".

واضاف "تخطيت المرحلة الصعبة وأتطلع لما ينتظرني في المستقبل. عندما تعود من الاصابة، فإن كل يوم هو افضل وبالتالي انا اعيش اوقاتا مثيرة" مشيرا الى انه على الرغم من كل ما عاشه جراء العمليات المتكررة في ركبته فإنه لم يعان إطلاقا "من الناحية الذهنية".

واعتبر فيدرر الفائز ب20 لقبا كبيرا (رقم قياسي يتقاسمه مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش والاسباني رافايل نادال) والذي يحتل المركز التاسع في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين أن العودة الى المنافسات تشكل "تحديا" بالنسبة اليه.

واوضح بأنه يأمل في استعادة مستواه ومعاودة التدريبات القاسية على ارضية الملعب في اسرع وقت ممكن لكنه اعترف أن هذا الامر "يتطلب صبرا قليلا".

وكان فيدرر قرر الانسحاب من بطولة رولان غاروس الفرنسية عشية مباراته في ثمن النهائي مع الإيطالي ماتيو بيريتيني من أجل التحضير بشكل أفضل لبطولة ويمبلدون، ولكنه تلقى ضربة موجعة بعد خسارته في الدور ربع النهائي على العشب الانكليزي على يد البولندي هوبرت هوركاش.

وكان فيدرر اعترف بعد احتفاله بعيد ميلاده الاربعين في الثامن من الشهر الماضي بأنه أدرك حقيقة ان التأقلم مع الاصابات المتتالية بات يتطلب وقتا اكبر من ذي قبل بقوله "كان الأمر مختلفًا من قبل. كانت الأسئلة بسيطة: ما هو ترتيبي في التصنيف (العالمي للاعبين)؟ ماذا ستكون بطولتي القادمة؟ ولكن اليوم، الأمر أكثر صعوبة: كيف أشعر عندما أبدأ التدريب مرة أخرى؟ ما هي أهدافي؟ كيف يمكنني التوفيق بين كل هذا مع العائلة؟ ماذا يقول باقي الفريق؟".

ويتابع "في السابق، إذا كان ظهري يؤلمني فقد كان ذلك يستمر لفترة يومين وثم يصبح كل شيء على ما يرام. اليوم، يمكن أن يستغرق الأمر أسبوعين. يتعلق الأمر بالتحلي بالصبر مع الألم، مع نفسك ومع العودة إلى الملعب".

© 2021 AFP