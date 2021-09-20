كأس الرابطة: مواجهات ثأرية في الدور الثالث

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لندن (أ ف ب)

تفوح رائحة الثأر من ثلاث مواجهات في الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم: مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد، نوريتش سيتي وليفربول، تشلسي وأستون فيلا.

ويستقبل مانشستر يونايتد الساعي إلى احراز باكورة القابه بقيادة مدربه النروجي أولي غونار سولشاير منذ أن استلم تدريبه في كانون الاول/ديسمبر 2018 خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، ضيفه وست هام بقيادة مدربه السابق الاسكتلندي ديفيد مويز، وذلك بعد ثلاثة أيام على مواجهتهما المثيرة في الدوري الأحد.

وخطف مانتشسر يونايتد فوزا ثمينا وقاتلا من وست هام، عندما قلب تأخره بهدف للدولي الجزائري سعيد بن رحمة إلى فوز 2-1 سجلهما هدافه العائد الى صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو والبديل المعار الموسم الماضي الى الفريق اللندني جيسي لينغارد، في مباراة شهدت إهدار وست هام لركلة جزاء في الوقت بدل الضائع عبر قائده مارك نوبل الذي اشركه مويز خصيصا لتنفيذها، لكن حارس المرمى الاسباني دافيد دي خيا تصدى لها ببراعة.

وكانت صدة دي خيا لركلة الجزاء هي الاولى له منذ تصديه لركلة البلجيكي روميلو لوكاكو في 23 نيسان/أبريل 2016 ضد ايفرتون، وبالتالي أوقف سلسلة من 40 ركلة جزاء وترجيح فشل في التصدي لها مع فريقه ومنتخب بلاده.

وعلّق دي خيا على تصديه في تصريح لقناة "سكاي سبورتس": "إنه لأمر مدهش، من الصعب وصف الكلمات بإيقاف ركلة الجزاء في نهاية المباراة، والمساهمة في فوز الفريق، كل المشجعين، زملائي، الجهاز الفني، كلهم معًا كفريق، كان رائعًا".

واضاف "كلّ ما فكرت به هو: التصدي، التصدي للكرة، التصدي لركلة الجزاء، أساعد الفريق على الفوز. من الصعب دائمًا اللعب هنا ضد وست هام، لذلك نحن سعداء حقًا".

في المقابل، دافع مويز عن قراره إشراك القائد نوبل لتسديد ركلة الجزاء، وقال في تصريح لشبكة "بي بي سي": "لقد حصلنا على ركلة جزاء ولديّ واحد من أفضل مسدّدي ركلات الجزاء في الدوري الإنكليزي الممتاز وأوروبا".

وأضاف "أعتقد أنه لو لم أتخذ القرار كنت سأكون أكثر انزعاجًا من نفسي".

وفي المباراة الثانية، سيحاول نوريتش سيتي العائد هذا الموسم الى مصاف اندية النخبة الثأر لخسارته على ارضه امام ليفربول بثلاثية نظيفة في المرحلة الاولى من الدوري علما بان الأخير يحمل الرقم القياسي في هذه المسابقة مع 9 ألقاب.

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام ليفربول متصدّر الدوري مشاركة مع مانشستر يونايتد وتشلسي الذي سيجدّد المواجهة مع أستون فيلا بعدما كان هزمه بثلاثية نظيفة في المرحلة الرابعة في 11 ايلول/سبتمبر الحالي.

- صيام كاين عن التسجيل -

وقتها ضرب هدافه الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو العائد الى صفوفه قادما من انتر ميلان الايطالي، بقوة بتسجيله ثنائية محققا ما فشل فيه في حقبته الاولى مع النادي اللندني من 2011 إلى 2014، وهو هزّ الشباك بملعب "ستامفورد بريدج".

ويتجدّد اللقاء أيضا بين وولفرهامبتون ومدربه السابق البرتغالي نونو اشبيريتو سانتو، عندما يستضيف الأوّل توتنهام.

والتقى الفريقان في المرحلة الثانية من الدوري في 22 آب/أغسطس الماضي وعاد الفريق اللندني بالفوز بهدف نظيف، كان الثاني له هذا الموسم قبل أن يحقق الثالث تواليا على حساب واتفورد بالنتيجة ذاتها ويمنى بخسارتين متتاليتين امام جاريه كريستال بالاس وتشلسي بنتيجة واحدة صفر-3 ليتنازل عن الصدارة ويتراجع الى المركز السابع.

وهي المرة الاولى التي يخسر فيها توتنهام مباراتين متتاليتين في الدوري بفارق 3 أهداف او أكثر منذ أول مباراتين في موسم 2011-12 (صفر-3 ضد مانشستر يونايتد، 1-5 ضد مانشستر سيتي).

كما هي المرة الاولى يفشل فيها هدافه قائد المنتخب الانكليزي هاري كاين في التسجيل في أول أربع مباريات له في الدوري منذ 2015-2016.

أما مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر أربع نسخ والساعي الى الانفراد بالرقم القياسي إذ يتشارك راهناً مع ليفربول بثمانية ألقاب، فيخوض مباراة في غاية السهولة على ملعبه ضد ويكومب، والامر ينطبق على ارسنال الذي يستضيف جاره اللندني ويمبلدون.

وهنا برنامج الدور الثالث:

- الثلاثاء:

كوينز بارك رينجرز - إيفرتون

نوريتش سيتي - ليفربول

بيرنلي - روتشدايل

بريستون - شلتنهام

فولهام - ليدز يونايتد

برنتفورد - أولدهام اتلتيك

واتفورد - ستوك سيتي

ويغان أتلتيك - سندرلاند

شيفيلد يونايتد - ساوثمبتون

مانشستر سيتي - ويكومب واندررز

- الاربعاء:

برايتون - سوانسي سيتي

تشلسي - استون فيلا

مانشستر يونايتد - وست هام

ارسنال - ويمبلدون

ولفرهامبتون - توتنهام

ميلوول - ليستر سيتي

© 2021 AFP