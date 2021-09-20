مونديال 2022: الانتهاء من فرش الأرضية العشبية في استاد لوسيل

اللجنة العليا للمشاريع والارث/ا ف ب

يتّسع استاد لوسيل لـ 80 ألف مشجّع ويستضيف نهائي المونديال في 18 كانون الأول/ديسمبر 2022.

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الدوحة (أ ف ب)

انتهى فرش العشب في أرضية استاد لوسيل، أكبر الاستادات الثمانية المضيفة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، بحسب ما أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث الإثنين.

يتّسع الاستاد لـ 80 ألف مشجّع ويستضيف نهائي البطولة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2022.

واكتمل العمل في خمسة من استادات المونديال هي استاد خليفة الدولي بعد تجديده، استاد الجنوب، استاد المدينة التعليمية، استاد أحمد بن علي واستاد البيت.

وكشفت اللجنة انه "من المقرر الإعلان عن جاهزية سادس الاستادات "وهو استاد الثمامة، خلال استضافته نهائي كأس الأمير في 22 من (تشرين الأول) أكتوبر المقبل".

كما يستضيف استاد راس أبو عبود أولى مبارياته خلال بطولة كأس العرب 2021 التي ستشهد مشاركة 16 منتخباً خلال الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر، وتقام منافساتها على ستة من استادات المونديال، وهي جميع استادات كأس العالم باستثناء استاد لوسيل واستاد خليفة الدولي.

وذكرت اللجنة أن العام 2022 سيشهد أولى المباريات على أرضية استاد لوسيل الذي سيستضيف عشر مباريات في المونديال.

وقد استوحي تصميم الاستاد من تداخل الضوء والظل الذي يميّز وهج الفنار أو الفانوس، كما يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام وغيرها من الأواني التي ميّزت العصر الذهبي للفنون والحرف اليدوية في أرجاء العالم العربي والإسلامي.

© 2021 AFP