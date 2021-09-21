الاتحاد الاوروبي يرحب بنيل حكومة ميقاتي الثقة

جوهانا جيرون تصوير مشترك/ا ف ب

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أثناء الاجابة على أسئلة الصحافيين عند وصولة إلى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبرغ بتاريخ 21 حزيران/يونيو 2021

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بروكسل (أ ف ب)

رحب الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بنيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي الثقة، وشجعها على تنفيذ إصلاحات "عاجلة وجوهرية" في البلاد.

أعلن مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يرحب بنيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ثقة البرلمان اللبناني بأغلبية كبيرة".

وأضاف أن "البرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة الجديدة ينص على إجراءات مهمة للتعامل مع الأزمات المتعددة الأوجه التي يواجهها لبنان ولا سيما استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق الإصلاحات الهيكلية خصوصا في قطاع الكهرباء وإجراء انتخابات 2022 كما كان مقررا".

وقال "حان الوقت الآن لبدء طريق الانتعاش من خلال التنفيذ الموثوق للإصلاحات العاجلة والأساسية لتلبية احتياجات ومطالب الشعب اللبناني".

وحذر من أن "جميع الأحزاب السياسية وقادتها تتحمل مسؤولية دعم هذه الجهود والمساهمة فيها بشكل فعال".

ولبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة - وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في العالم منذ 1850 - شكل حكومة جديدة في 10 أيلول/سبتمبر بعد 13 شهرًا من مفاوضات سياسية طويلة وفراغ، ساهما في تفاقمها.

وكان لبنان الذي يحظى فيه حزب الله الموالي لإيران بنفوذ كبير، دون حكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 وأدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل ودمر أحياء بأكملها في العاصمة.

© 2021 AFP