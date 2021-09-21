بايدن: "حل الدولتين هو الأفضل" للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني

تيموثي أ. كلاري ا ف ب

الرئيس الأميركي جو بايدن مخاطبا الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 21 أيلول/سبتمبر 2021

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أن دولة فلسطينية ديموقراطية وذات سيادة هي "الحل الأفضل" لضمان مستقبل إسرائيل.

وفي خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال بايدن "علينا أن نسعى لمستقبل يسود فيه مزيد من السلام والأمن لجميع شعوب الشرق الأوسط".

أضاف "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا جدال فيه ودعمنا لدولة يهودية مستقلة لا لبس فيه".

"لكن ما زلت أعتقد أن حل الدولتين هو أفضل طريق لضمان مستقبل إسرائيل كدولة ديموقراطية يهودية تعيش في سلام إلى جانب دول فلسطينية ديموقراطية وذات سيادة وقابلة للحياة".

وتابع "ما زلنا بعيدين جدا عن ذلك الهدف في الوقت الحالي لكن يجب ألا نسمح لأنفسنا بالتخلي عن إمكانية إحراز تقدم".

© 2021 AFP