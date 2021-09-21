بطولة فرنسا: سان جرمان لتحقيق فوزه السابع تواليا

الن جوكار ا ف ب

النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لدى استبداله خلال مباراة فريقه ضد ليون في الدوري الفرنسي وبدا مدربه ومواطنه ماوريسيو بوكيتينو الى اليمن. 19 ايلول/سبتمبر 2021

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باريس (أ ف ب)

يأمل باريس سان جرمان مواصلة انطلاقته القوية في بطولة فرنسا لكرة القدم من خلال تحقيق فوزه السابع تواليا منذ انطلاق الموسم الحالي عندما يحل ضيفا على متز صاحب المركز الاخير في المرحلة السابعة الاربعاء.

وحقق فريق العاصمة الفرنسية فوزا صعبا 2-1 على ضيفه ليون الاحد في الرمق الاخير عندما سجل له مهاجمه الارجنتيني ماورو ايكاردي الذي دخل بديلا اواخر المباراة هدف الترجيح في مباراة استحوذت على اهتمام النقاد ولا سيما لحظة قيام مدرب الفريق الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو باستبدال نجم الفريق مواطنه ليونيل ميسي في الدقيقة 76 واشراك الظهير الايمن المغربي اشرف حكيمي بدلا منه.

وفوجىء ميسي المنتقل الى سان جرمان الشهر الماضي قادما من برشلونة بخطوة مدربه ولرفض مصافحته لدى خروجه من ارضية الملعب وتوجه الى مقعد اللاعبين الاحتياطيين حيث بدا عليه الذهول.

ورد بوكيتينو على اسئلة الصحافيين عن اسباب هذا التبديل بعد المباراة بقوله "اعتقد بان الجميع يدرك بأننا نملك العديد من اللاعبين الكبار في صفوف الفريق ويتعين علينا اتخاذ قرارات في ما يتعلق بالمجموعة. مجموعة من 35 لاعبا. هذا قراري، لا يمكننا اللعب بأكثر من 11 لاعبا".

واضاف "يتعين علينا اتخاذ قرارات لصالح الفريق. في بعض الاحيان تؤدي هذه القرارات الى امور ايجابية واحيانا اخرى خلاف ذلك. انا هنا من اجل اتخاذ هذه القرارات، هذا الامر قد يعجب البعض او لا يعجبهم لكن هذا هو الواقع".

واردف قائلا بخصوص غضب ميسي وعدم مصافحته "سألته عن حالته، فقال إنه بخير".

واشارت بعض التقارير الى أن بوكيتينو اخرج ميسي لمعاناة الاخير من كدمة قوية تعرض لها خلال تواجده في صفوف منتخب بلاده لخوض تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

وبالفعل وصل ميسي في اليوم التالي (امس الاثنين) الى مقر تدريبات سان جرمان وهو يعرج وخضع للعلاج طوال الحصة التدريبية على ان يتم اتخاذ القرار ما اذا كان سيعاود التمارين اليوم الثلاثاء ليكون ضمن الفريق لمواجهة متز الاربعاء.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية عن مصادر داخل النادي بان بوكيتينو اجتمع مع ميسي وبان ملف هذه الحادثة اغلق تماما.

- استبدال نادر -

ونادرا ما يتم استبدال ميسي خلال المباريات وبحسب شركة اوبتا للاحصائيات، فان ميسي خرج من الملعب في مباراة بيتية 18 مرة في 371 مباراة منذ عام 2010 عندما كان الامر يتعلق باصابته او يكون فريقه قد حسم النتيجة في صالحه في وقت مبكر من المباراة. اما في صفوف الارجنتين فأكمل جميع مباريات منتخب بلاده منذ عام 2014.

وخاض ميسي حتى الان ثلاث مباريات منذ انتقاله الى سان جرمان من دون ان ينجح في افتتاح رصيده التهديفي حتى الان.

في المقابل، لن تكون مهمة مرسيليا الثاني بفارق 5 نقاط مع سان جرمان المتصدر (يملك الاول مباراة معادة مع نيس)، سهلة عندما يحل ضيفا على انجيه الرابع الذي يتخلف عنه بفارق نقطتين فقط.

وقد يعود الى صفوف مرسيليا هدافه البولندي اركاديوش ميليك بعد تعافيه من اصابة ابعدته منذ اواخر الموسم الماضي.

وأكد مدرب مرسيليا الارجنتيني خورخي سامباولي أنه يتطلع قدما لمشاركة ميليك بقوله "ارحب بعودة ميليك لانه سيضاعف من خياراتي في خط المقدمة".

كما يتألق في صفوفه مهاجمه السنغالي بامبا ديينغ الذي سجل 3 اهداف حتى الان هذا الموسم.

وفي المباريات الاخرى، يلتقي مونبلييه مع بوردو، موناكو مع سانت اتيان، نانت مع بريست، وليل مع رينس، رين مع كليرمون-فيران، لنس مع ستراسبورغ، ليون مع تروا ولوريان مع نيس.

© 2021 AFP