ليفاندوفسكي يتسلم الحذاء الذهبي ويشكر "زوجته" المحفز الأوّل له

كريستوف ستاشيه ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب)

تسلم مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي الثلاثاء جائزة الحذاء الذهبي التي تكافىء منذ عام 1968 أفضل هداف في الدوريات الأوروبية، شاكراً زوجته التي يعتبرها "مدرب التحفيز" الأوّل بالنسبة له.

وسجل هداف النادي البافاري، البالغ 33 عاماً، في الموسم الماضي 2020-2021 في الـ "بوندسليغا" 41 هدفاً في 29 مباراة، ليحطم الرقم القياسي لعدد الاهداف المسجلة في موسم واحد والمسجل بإسم "المدفعجي" السابق لبايرن الراحل غيرد مولر والذي كان حققه في موسم 1971-1972 مع 40 هدفاً.

وتابع أفضل لاعب في العالم عام 2020 على المنوال ذاته منذ انطلاق الموسم الجديد لمنافسات الدوري المحلي حيث يحتل فريقه الصدارة مع 13 نقطة متساوياً مع فولفسبورغ ولكن مع فارق الأهداف لصالحه، اذ بلغ رصيده 7 أهداف بعد 5 مراحل ليتربع على صدارة الهدافين متساوياً مع مهاجم بوروسيا دورتموند النروجي إرلينغ هالاند.

قال ليفاندوفسكي خلال الحفل الذي أقيم في متحف بايرن في ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ "يتوجب عليّ شكر عقيلتي، فهي سند كبير بالنسبة لي وأفضل حافز عندما تسوء الأمور قليلاً".

وتهتم آنا ليفاندوفسكا أخصائية التغذية والتي سبق لها أن مارست رياضة الكاراتيه على الصعيد الدولي، بالنظام الغذائي لزوجها الهداف.

ردت آنا التحية لزوجها قائلةً "أنا فخورة به للغاية، إنه شخص استثنائي كرياضي وكشريك وكصديق وكزوج".

في المقابل، أثنى مديرو بايرن ورئيس النادي هيربرت هاينر على مزايا القناص ليفاندوفكسي واحترافيته وروحه الجماعية.

من ناحيته، أكد ليفاندوفسكي الذي يُقارن بالعميل البريطاني الشهير جيمس بوند ("العميل 009") أنه لا ينوي التوقف عند هذا الحد قائلاً "الأمر لم ينته بعد، ما زلنا متعطشين للألقاب" في إشارة إلى رغبته في الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية بعد عام 2020.

وبات البولندي ثاني لاعب فقط في الدوري الألماني يحرز جائزة الحذاء الذهبي بعد مولر بالذات (1970 و 1972))، فيما أحرز النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الجائزة ست مرات مقابل أربع مرات للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وتتضمن لائحة الفائزين اسماء هدافين من العيار الثقيل كالهولندي ماركو فان باستن والبرازيلي رونالدو والبرتغالي أوزيبيو.

وتم اعتماد منذ عام 1997 نظام جديد للفائز بالحذاء الذهبي يمنح الأفضلية للبطولات الكبرى. حيث يساوي كل هدف يسجل في البطولات الخمس الكبرى في ترتيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" (إنكلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا وفرنسا) نقطتين. فيما يحصل الهدافون في البطولات المصنفة بين المركزين السادس والـ 22 على 1.5 نقطة عن كل هدف، مقابل نقطة واحدة في البطولات الأخرى.

© 2021 AFP