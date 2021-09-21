وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي (رسمي)

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القاهرة (أ ف ب)

نعى الجيش المصري صباح الثلاثاء وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق والقائد العسكري المخضرم محمد حسين طنطاوي عن 85 عاما.

ونشر المتحدث باسم الجيش المصري على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا جاء فيه "تنعي القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم (الثلاثاء)".

وكان مسؤول عسكري أكد لوكالة فرانس برس صباح الثلاثاء وفاة طنطاوي.

ويعد طنطاوي، القائد العسكري المخضرم ذو الأصول النوبية، وزير الدفاع المصري الذي قضى أطول فترة في منصبه الذي تولّاه في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك عام 1991 وحتى عام 2012. ويذكر أنه خاض ثلاث حروب.

وفي عام 2011، تولى طنطاوي المجلس العسكري الذي حكم مصر بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك وأصبح حاكم البلاد الفعلي لمدة 18 شهرا قبل أن يعزله الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي من منصبه كوزير للدفاع.

© 2021 AFP