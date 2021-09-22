الاتحاد الأوروبي "سيبحث سبل" الحد من ارتفاع اسعار الطاقة (مفوضة)

توبياس شوارتز ا ف ب/AFP

صورة من الجو تظهر الواحا شمسية في ميونيخ في 5 ايلول/سبتمبر 2021

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بروكسل (أ ف ب)

قالت مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون الأربعاء، قبل اجتماع لوزراء الطاقة والنقل في الاتحاد الأوروبي، أن المفوضية "تراقب عن كثب" الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتناقش مع الدول الأعضاء "سبل" الحد منه.

ازداد سعر الكهرباء، الذي سجل بالفعل ارتفاعاً حاداً منذ شهور على خلفية أسعار الغاز العالمية، في العديد من البلدان مؤخراً، لا سيما في إسبانيا.

اوضحت مفوضة الطاقة قبل الاجتماع المنعقد في سلوفينيا، الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "سنناقش مع الوزراء سبل مواجهة هذا التحدي (...) تراقب المفوضية الوضع عن كثب، وتناقش الوسائل المتوافرة لدينا" للحد من هذا الارتفاع.

وأضافت سيمسون "في الوضع الحالي، أوروبا تحتاج إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة، لأنها تقدم بالفعل بديلاً من اعتمادنا على استيراد الوقود الأحفوري".

أكد وزير الطاقة الليتواني داينيوس كريفيس من جهته، "نحن نحتاج إلى تعاون (...) على المستوى الأوروبي لحماية سكاننا" فيما نددت نظيرته النمساوية ليونور جوسلر "بالاعتماد الكبير (للاتحاد الأوروبي) على الغاز الروسي".

في منتصف أيلول/سبتمبر، طلبت مجموعة مؤلفة من 40 نائبا في البرلمان الأوروبي من المفوضية التحقيق مع شركة "غازبروم" الروسية العملاقة، متهمة إياها بخفض إمدادات الغاز عبر أوكرانيا لدفع ألمانيا إلى الموافقة على وضع خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" عبر بحر البلطيق بالخدمة بشكل أسرع، مما أدى إلى رفع الأسعار في أوروبا. ونفت الشركة الروسية أي تلاعب بالسوق.

ويهدد ارتفاع الأسعار بتفاقم الافتقار إلى الطاقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وقدرت دراسة نشرها الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال الأربعاء أن ما يقرب من 3 ملايين عامل أوروبي فقير "لن يكون بوسعهم" تسديد فواتير التدفئة في الخريف والشتاء.

© 2021 AFP