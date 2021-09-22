الدوري الأميركي للمحترفين: نتس على المسار الصحيح لتمديد عقدي هاردن وإيرفينغ

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نيويورك (أ ف ب)

أكد المدير العام لنادي بروكلين نتس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، شون ماركس الثلاثاء أن المفاوضات بشأن تمديد عقدَي نجمي الفريق جيمس هاردن وكايري إيرفينغ تسير على المسار الصحيح، متحدثاً عن "محادثات إيجابية".

وأفاد ماركس في مؤتمر صحافي أن "المحادثات بين الأطراف كانت إيجابية جدًا. ننتظر بفارغ الصبر لحظة الجلوس معهما في الاسابيع القليلة المقبلة من أجل تعميق (المفاوضات). هذان اللاعبان يعرفان جيداً رغبتنا وعبرا عن ارادتهما بأن يكونا جزءاً من هذا المشروع وأن يبنياه معاً. أعتقد أننا نملك الفرصة للقيام بشيء ما كبير هنا في المستقبل القريب".

ويشكّل هاردن وإيرفينغ إلى جانب النجم كيفن دورانت ما يعرف بالـ "الثلاثة الكبار" (بيغ3) الأكثر خشية في دوري كرة السلة، غير أن لعنة الاصابات طاردت هذا الثلاثي ومنعته من خوض مباريات هامة في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في الموسم الماضي، وتحديداً أمام ميلووكي باكس الفائز بشق النفس في سلسلة نصف نهائي المنطقة الشرقية بنتيجة 4-3، في طريقه لإحراز اللقب.

ومن المرجح أن يمدد هاردن وإيرفينغ عقديهما لفترة تتراوح من 3 إلى 4 أعوام، ما سيُبقيهما في بروكلين حتى عام 2026.

بالانتظار، أكد ماركس أن اللاعبين هما على "أهبة الاستعداد لبدء" الموسم الجديد للمنافسات 2021-2022 والذي ينطلق الشهر المقبل "ومما نراه، يبدو انهما في حالة بدنية رائعة. الطريقة التي سنتعامل بها مع جميع اللاعبين، وليس فقط مع جيمس أو كايري، ستكون عملاً طويل الأمد. هو ماراثون وليس سباق سرعة (سبرينت)".

وبعدما قرر وضع فشل العام الماضي خلفه، يريد نتس أن "يكون الفريق الأخير الذي سيبقى واقفاً على قدميه" كما قال ماركس في اشارة إلى رغبة الفوز بلقب "أن بي آيه"، وتابع "هناك ربما 6 أو 8 أو 10 فرق تملك الهدف ذاته. بالنسبة لنا، يتعلق الامر بالاعتراف به وعدم اخفاء ذلك. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف".

ومن أجل التتويج المنتظر عمد نتس إلى تدعيم صفوفه بثلاثة لاعبين مخضرمين هم الاسترالي باتي ميلز (33 عاماً، سان أنتونيو سبيرز سابقاً) وبول ميلساب (36، دنفر ناغتس) وجيمس جونسون (34، نيو أورليانز بيليكنز).

من ناحيته، قال مدرب الفريق الكندي ستيف ناش "قمنا بالتعاقد مع 3 لاعبين يملكون خبرة كبيرة ويتمتعون بمعدلات ذكاء عالية وشخصية قوية وهو أمر إيجابي للغاية دائمًا"، ليختم"نحن هنا للفوز بالبطولة، ونحن نعلم ذلك".

© 2021 AFP